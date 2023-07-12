Под Челябинском продают завод за 180 млн рублей. Скрин

13 июля 2023 в 07:25 Размер текста - 17 +

Производство листового металлопроката продается в Челябинской области Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU В Сосновском районе (Челябинская область) продается завод горного оборудования за 180 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте объявлений. «В поселке Северный Челябинской области продается производство листового металлопроката за 180 000 000 рублей. Продаем готовый бизнес по производству листов металлических из труб и лотков больших диаметров», — указано в объявлении на сайте «Авито». Согласно данным «Яндекс.Карты», по указанному адресу находится Челябинский завод горного оборудования. За названую стоимость продавец предлагает цех площадью 1 000 кв. м., землю, оборудование для полного цикла производства готовой продукции. Все находится в собственности. Производительность завода — 500 и более тонн в месяц, отмечается в объявлении. Ранее в поселке Лазурный Челябинской области выставили на продажу землю под строительство коттеджного поселка или микрорайона таунхаусов. Участок площадью 58, 2 га продают за 116 400 000 рублей. Производство листового металлопроката продается за 180 000 000 рублей Скрин с сайта объявлений «Авито»

В Сосновском районе (Челябинская область) продается завод горного оборудования за 180 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте объявлений. «В поселке Северный Челябинской области продается производство листового металлопроката за 180 000 000 рублей. Продаем готовый бизнес по производству листов металлических из труб и лотков больших диаметров», — указано в объявлении на сайте «Авито». Согласно данным «Яндекс.Карты», по указанному адресу находится Челябинский завод горного оборудования. За названую стоимость продавец предлагает цех площадью 1 000 кв. м., землю, оборудование для полного цикла производства готовой продукции. Все находится в собственности. Производительность завода — 500 и более тонн в месяц, отмечается в объявлении. Ранее в поселке Лазурный Челябинской области выставили на продажу землю под строительство коттеджного поселка или микрорайона таунхаусов. Участок площадью 58, 2 га продают за 116 400 000 рублей.