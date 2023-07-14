14 июля 2023

В Свердловской области усилили патруль в лесах из-за ЧС

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, пожар, тушение огня, огонь
Патрулирование лесов усилят 15 и 16 июля Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В Свердловской области усилили патрулирование в лесах, где есть угроза пожарной обстановке из-за введения режима чрезвычайной ситуации в регионе. Об этом заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Губернатор [Свердловской области] Евгений Куйвашев с 13 июля ввел в лесах режим чрезвычайной ситуации, кроме того, в регионе действует особый противопожарный режим. В субботу и воскресенье [15 и 16 июля] в патрулировании принимают участие представители лесничеств, сотрудники минприроды региона и отделов лесного контроля по округам, правоохранительных органов, МЧС, арендаторы лесных участков и добровольцы», — передает слова Дениса Мантурова департамент информационной политики (ДИП) Свердловской области.

В ДИП отметили, что главная задача патрулирования — не допустить ухудшения пожароопасной обстановки в Свердловской области. Усиленные патрули будут контролировать соблюдения особого режима ЧС.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за массовых лесных пожаров в Свердловской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Указ 13 июля подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.

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В Свердловской области усилили патрулирование в лесах, где есть угроза пожарной обстановке из-за введения режима чрезвычайной ситуации в регионе. Об этом заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров. «Губернатор [Свердловской области] Евгений Куйвашев с 13 июля ввел в лесах режим чрезвычайной ситуации, кроме того, в регионе действует особый противопожарный режим. В субботу и воскресенье [15 и 16 июля] в патрулировании принимают участие представители лесничеств, сотрудники минприроды региона и отделов лесного контроля по округам, правоохранительных органов, МЧС, арендаторы лесных участков и добровольцы», — передает слова Дениса Мантурова департамент информационной политики (ДИП) Свердловской области. В ДИП отметили, что главная задача патрулирования — не допустить ухудшения пожароопасной обстановки в Свердловской области. Усиленные патрули будут контролировать соблюдения особого режима ЧС. Ранее URA.RU сообщало, что из-за массовых лесных пожаров в Свердловской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Указ 13 июля подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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