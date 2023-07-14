14 июля 2023

В Свердловской области с начала года смертность превысила рождаемость в 1,5 раза

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, ребенок, младенец, кувез, ножка
В Свердловской области с начала года родилось 15,8 тысячи человек, а умерло более 23,8 тысячи человек Фото:

В Свердловской области число родившихся с января по май 2023 года составило 15,8 тысяч человек, при этом число умерших более 23,8 тысяч человек. Согласно данным Свердловскстата, смертность превысила рождаемость в 1,5 раза.

«Число умерших, зарегистрированных органами ЗАГС в январе—мае 2023 года, в 1,5 раза превысило число зарегистрированных родившихся», — сообщили на официальном сайте Свердловскстата. В аналогичный период прошлого года смертность превышала рождаемость в 1,6 раза.

При этом если сравнивать число умерших с января по май 2022 года с данными в этом году, то число умерших сократилось на 10,3%. Однако число родившихся также сократилось на 2,8%.

Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область попала в список регионов-лидеров по количеству абортов. Также агентство рассказывало, что региональные власти утвердили план по борьбе со смертностью детей.

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В Свердловской области число родившихся с января по май 2023 года составило 15,8 тысяч человек, при этом число умерших более 23,8 тысяч человек. Согласно данным Свердловскстата, смертность превысила рождаемость в 1,5 раза. «Число умерших, зарегистрированных органами ЗАГС в январе—мае 2023 года, в 1,5 раза превысило число зарегистрированных родившихся», — сообщили на официальном сайте Свердловскстата. В аналогичный период прошлого года смертность превышала рождаемость в 1,6 раза. При этом если сравнивать число умерших с января по май 2022 года с данными в этом году, то число умерших сократилось на 10,3%. Однако число родившихся также сократилось на 2,8%. Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область попала в список регионов-лидеров по количеству абортов. Также агентство рассказывало, что региональные власти утвердили план по борьбе со смертностью детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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