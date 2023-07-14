В Свердловской области с начала года смертность превысила рождаемость в 1,5 раза

В Свердловской области число родившихся с января по май 2023 года составило 15,8 тысяч человек, при этом число умерших более 23,8 тысяч человек. Согласно данным Свердловскстата, смертность превысила рождаемость в 1,5 раза.
«Число умерших, зарегистрированных органами ЗАГС в январе—мае 2023 года, в 1,5 раза превысило число зарегистрированных родившихся», — сообщили на официальном сайте Свердловскстата. В аналогичный период прошлого года смертность превышала рождаемость в 1,6 раза.
При этом если сравнивать число умерших с января по май 2022 года с данными в этом году, то число умерших сократилось на 10,3%. Однако число родившихся также сократилось на 2,8%.
Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область попала в список регионов-лидеров по количеству абортов. Также агентство рассказывало, что региональные власти утвердили план по борьбе со смертностью детей.
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