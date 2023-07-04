04 июля 2023

Голикова: Свердловская область попала в топ регионов по числу абортов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое знание, Татьяна Голикова. Москва, голикова татьяна
Татьяна Голикова отметила, что Свердловская область вошла в топ по количеству абортов среди женщин фертильного возраста Фото:

Свердловская область попала в список регионов-лидеров по количеству абортов. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова сообщила в ходе выступления на правительственном часе в Совфеде.

Вице-премьер Голикова отметила, что самые высокие показатели абортов среди женщин фертильного возраста (в котором женщина способна к вынашиванию ребенка) отмечены в Якутии, Сахалинской, Свердловской, Псковской, Иркутской областях и в других регионах. Фертильным возрастом в стране считается 15-49 лет.

Ранее URA.RU писало о том, что на территории Свердловской области сократился уровень смертности. В 2021 году в области умерло 76 873 человек, что на 18 301 человек больше средней смертности. В 2022 году умерло 59 316 человек. На фоне этих цифр региональные власти утвердили план по борьбе со смертностью детей. Распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловская область попала в список регионов-лидеров по количеству абортов. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова сообщила в ходе выступления на правительственном часе в Совфеде. Вице-премьер Голикова отметила, что самые высокие показатели абортов среди женщин фертильного возраста (в котором женщина способна к вынашиванию ребенка) отмечены в Якутии, Сахалинской, Свердловской, Псковской, Иркутской областях и в других регионах. Фертильным возрастом в стране считается 15-49 лет. Ранее URA.RU писало о том, что на территории Свердловской области сократился уровень смертности. В 2021 году в области умерло 76 873 человек, что на 18 301 человек больше средней смертности. В 2022 году умерло 59 316 человек. На фоне этих цифр региональные власти утвердили план по борьбе со смертностью детей. Распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...