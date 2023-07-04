Голикова: Свердловская область попала в топ регионов по числу абортов

Свердловская область попала в список регионов-лидеров по количеству абортов. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова сообщила в ходе выступления на правительственном часе в Совфеде.
Вице-премьер Голикова отметила, что самые высокие показатели абортов среди женщин фертильного возраста (в котором женщина способна к вынашиванию ребенка) отмечены в Якутии, Сахалинской, Свердловской, Псковской, Иркутской областях и в других регионах. Фертильным возрастом в стране считается 15-49 лет.
Ранее URA.RU писало о том, что на территории Свердловской области сократился уровень смертности. В 2021 году в области умерло 76 873 человек, что на 18 301 человек больше средней смертности. В 2022 году умерло 59 316 человек. На фоне этих цифр региональные власти утвердили план по борьбе со смертностью детей. Распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.
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