14 июля 2023

В центре Кургана полиция задержала девушку с наркотиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Ломбард. Челябинск, полиция, полицейский, наручники
Сотрудники полиции задержали девушку в центре Кургана Фото:

В центральном районе Кургана сотрудники полиции задержали девушку, которая что-то искала на придомовой территории. У нее были обнаружены и изъяты наркотики, сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Сотрудники полиции заметили девушку, которая что-то искала на придомовой территории. Заметив полицейских, 24-летняя злоумышленница пыталась скрыться, но после недолгого преследования была задержана. У нее было обнаружено и изъято вещество неизвестного происхождения. По результатам экспертизы установлено, что оно является синтетическим наркотиком», — сообщается на сайте ведомства.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере». Задержанная рискует получить срок до трех лет тюрьмы. На данный момент виновная находится под подпиской о невыезде.

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В центральном районе Кургана сотрудники полиции задержали девушку, которая что-то искала на придомовой территории. У нее были обнаружены и изъяты наркотики, сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Сотрудники полиции заметили девушку, которая что-то искала на придомовой территории. Заметив полицейских, 24-летняя злоумышленница пыталась скрыться, но после недолгого преследования была задержана. У нее было обнаружено и изъято вещество неизвестного происхождения. По результатам экспертизы установлено, что оно является синтетическим наркотиком», — сообщается на сайте ведомства. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере». Задержанная рискует получить срок до трех лет тюрьмы. На данный момент виновная находится под подпиской о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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