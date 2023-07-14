В центре Кургана полиция задержала девушку с наркотиками

Сотрудники полиции задержали девушку в центре Кургана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центральном районе Кургана сотрудники полиции задержали девушку, которая что-то искала на придомовой территории. У нее были обнаружены и изъяты наркотики, сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Сотрудники полиции заметили девушку, которая что-то искала на придомовой территории. Заметив полицейских, 24-летняя злоумышленница пыталась скрыться, но после недолгого преследования была задержана. У нее было обнаружено и изъято вещество неизвестного происхождения. По результатам экспертизы установлено, что оно является синтетическим наркотиком», — сообщается на сайте ведомства.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере». Задержанная рискует получить срок до трех лет тюрьмы. На данный момент виновная находится под подпиской о невыезде.