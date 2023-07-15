Эколог Рыбальченко: загрязнение лесов мусором грозит пожарами

16 июля 2023 в 09:02 Размер текста - 17 +

Специалистам следует бороться с сухостоями, чтобы снизить риск лесного пожара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Загрязнение лесов различным мусором может стать причиной возникновения природного пожара. Об этом URA.RU рассказал Илья Рыбальченко. «Многие люди не задумываются, что обычная капля воды, по сути, является линзой. Это как в детстве, когда мы с помощью линз выжигали солнечным светом на бумажке всякие рисунки. А тут может воспламенить сухую траву. Поэтому критично важна история связана с уборкой лесов от мусора и сухостоя», — сказал Илья Рыбальченко. Также эколог подчеркнул важность помощи человека в обновлении деревьев в лесу. «Мы должны понимать, что тот лес, который находится вокруг крупных городов, менялся в советские времена. То есть вырубались старые леса, засаживались новые, чтобы избегать сухостои. У леса тоже есть свой режим, чтобы не превратиться в непроходимый», — подчеркнул специалист. Ранее в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области сообщили, что все пожары на территории региона были локализованы. Такого же успеха достигли спасатели в ХМАО-Югре.

Загрязнение лесов различным мусором может стать причиной возникновения природного пожара. Об этом URA.RU рассказал Илья Рыбальченко. «Многие люди не задумываются, что обычная капля воды, по сути, является линзой. Это как в детстве, когда мы с помощью линз выжигали солнечным светом на бумажке всякие рисунки. А тут может воспламенить сухую траву. Поэтому критично важна история связана с уборкой лесов от мусора и сухостоя», — сказал Илья Рыбальченко. Также эколог подчеркнул важность помощи человека в обновлении деревьев в лесу. «Мы должны понимать, что тот лес, который находится вокруг крупных городов, менялся в советские времена. То есть вырубались старые леса, засаживались новые, чтобы избегать сухостои. У леса тоже есть свой режим, чтобы не превратиться в непроходимый», — подчеркнул специалист. Ранее в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области сообщили, что все пожары на территории региона были локализованы. Такого же успеха достигли спасатели в ХМАО-Югре.