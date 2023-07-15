15 июля 2023

Эколог Рыбальченко: загрязнение лесов мусором грозит пожарами

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары, клипарт. Екатеринбург, дерево горит, задымление, лесной пожар, дым от лесных пожаров
Специалистам следует бороться с сухостоями, чтобы снизить риск лесного пожара Фото:
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Загрязнение лесов различным мусором может стать причиной возникновения природного пожара. Об этом URA.RU рассказал Илья Рыбальченко.

«Многие люди не задумываются, что обычная капля воды, по сути, является линзой. Это как в детстве, когда мы с помощью линз выжигали солнечным светом на бумажке всякие рисунки. А тут может воспламенить сухую траву. Поэтому критично важна история связана с уборкой лесов от мусора и сухостоя», — сказал Илья Рыбальченко.

Также эколог подчеркнул важность помощи человека в обновлении деревьев в лесу. «Мы должны понимать, что тот лес, который находится вокруг крупных городов, менялся в советские времена. То есть вырубались старые леса, засаживались новые, чтобы избегать сухостои. У леса тоже есть свой режим, чтобы не превратиться в непроходимый», — подчеркнул специалист.

Ранее в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области сообщили, что все пожары на территории региона были локализованы. Такого же успеха достигли спасатели в ХМАО-Югре.

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Загрязнение лесов различным мусором может стать причиной возникновения природного пожара. Об этом URA.RU рассказал Илья Рыбальченко. «Многие люди не задумываются, что обычная капля воды, по сути, является линзой. Это как в детстве, когда мы с помощью линз выжигали солнечным светом на бумажке всякие рисунки. А тут может воспламенить сухую траву. Поэтому критично важна история связана с уборкой лесов от мусора и сухостоя», — сказал Илья Рыбальченко. Также эколог подчеркнул важность помощи человека в обновлении деревьев в лесу. «Мы должны понимать, что тот лес, который находится вокруг крупных городов, менялся в советские времена. То есть вырубались старые леса, засаживались новые, чтобы избегать сухостои. У леса тоже есть свой режим, чтобы не превратиться в непроходимый», — подчеркнул специалист. Ранее в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области сообщили, что все пожары на территории региона были локализованы. Такого же успеха достигли спасатели в ХМАО-Югре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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