Спасатели локализовали все пожары в Свердловской области 15 июля 2023 в 10:05 Размер текста - 17 + Огнеборцы локализовали все пожары в Свердловской области Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Все пожары на территории Свердловской области к вечеру 14 июля были локализованы. Об этом сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области. «Сотрудникам Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС, арендаторам лесных участков и добровольцам к вечеру 14 июля удалось локализовать все лесные пожары на территории региона. Кроме того, ликвидировано 18 лесных пожаров на общей площади 860 гектаров», — сообщили в ДИП Свердловской области. Сейчас огнеборцы тушат лесные пожары в Верхнепышминском, Артемовском, Камышловском, Невьянском, Алапаевском, Таборинском и Туринском районах Свердловской области. В тушении принимают участие более 650 человек и 140 машин спецтехники. Ранее URA.RU сообщало, что 13 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел особый режим чрезвычайной ситуации в регионе. Для предотвращения распространения огня спасатели усилили патрули в лесах 15 и 16 июля. Все пожары на территории Свердловской области к вечеру 14 июля были локализованы. Об этом сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области. «Сотрудникам Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС, арендаторам лесных участков и добровольцам к вечеру 14 июля удалось локализовать все лесные пожары на территории региона. Кроме того, ликвидировано 18 лесных пожаров на общей площади 860 гектаров», — сообщили в ДИП Свердловской области. Сейчас огнеборцы тушат лесные пожары в Верхнепышминском, Артемовском, Камышловском, Невьянском, Алапаевском, Таборинском и Туринском районах Свердловской области. В тушении принимают участие более 650 человек и 140 машин спецтехники. Ранее URA.RU сообщало, что 13 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел особый режим чрезвычайной ситуации в регионе. Для предотвращения распространения огня спасатели усилили патрули в лесах 15 и 16 июля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям