Спасатели локализовали все пожары в Свердловской области

Все пожары на территории Свердловской области к вечеру 14 июля были локализованы. Об этом сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области.
«Сотрудникам Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС, арендаторам лесных участков и добровольцам к вечеру 14 июля удалось локализовать все лесные пожары на территории региона. Кроме того, ликвидировано 18 лесных пожаров на общей площади 860 гектаров», — сообщили в ДИП Свердловской области.
Сейчас огнеборцы тушат лесные пожары в Верхнепышминском, Артемовском, Камышловском, Невьянском, Алапаевском, Таборинском и Туринском районах Свердловской области. В тушении принимают участие более 650 человек и 140 машин спецтехники.
Ранее URA.RU сообщало, что 13 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел особый режим чрезвычайной ситуации в регионе. Для предотвращения распространения огня спасатели усилили патрули в лесах 15 и 16 июля.
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