14 июля 2023

Спасатели локализовали все пожары в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в частном доме на улице Татищева. Екатеринбург, мчс, пожар, тушение огня, частный сектор, пожарный в каске
Огнеборцы локализовали все пожары в Свердловской области Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Все пожары на территории Свердловской области к вечеру 14 июля были локализованы. Об этом сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области.

«Сотрудникам Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС, арендаторам лесных участков и добровольцам к вечеру 14 июля удалось локализовать все лесные пожары на территории региона. Кроме того, ликвидировано 18 лесных пожаров на общей площади 860 гектаров», — сообщили в ДИП Свердловской области.

Сейчас огнеборцы тушат лесные пожары в Верхнепышминском, Артемовском, Камышловском, Невьянском, Алапаевском, Таборинском и Туринском районах Свердловской области. В тушении принимают участие более 650 человек и 140 машин спецтехники.

Ранее URA.RU сообщало, что 13 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел особый режим чрезвычайной ситуации в регионе. Для предотвращения распространения огня спасатели усилили патрули в лесах 15 и 16 июля.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Все пожары на территории Свердловской области к вечеру 14 июля были локализованы. Об этом сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области. «Сотрудникам Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС, арендаторам лесных участков и добровольцам к вечеру 14 июля удалось локализовать все лесные пожары на территории региона. Кроме того, ликвидировано 18 лесных пожаров на общей площади 860 гектаров», — сообщили в ДИП Свердловской области. Сейчас огнеборцы тушат лесные пожары в Верхнепышминском, Артемовском, Камышловском, Невьянском, Алапаевском, Таборинском и Туринском районах Свердловской области. В тушении принимают участие более 650 человек и 140 машин спецтехники. Ранее URA.RU сообщало, что 13 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел особый режим чрезвычайной ситуации в регионе. Для предотвращения распространения огня спасатели усилили патрули в лесах 15 и 16 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...