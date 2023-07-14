Около 3600 человек заполнили территорию возле сцены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) на фестивале искусств «Лето в Тобольском Кремле» весь город танцевал под песни российского музыканта Леонида Агутина. Об этом сообщил журналист URA.RU с места событий.

«Эта просто безумие! Весь Тобольск танцует под песни Леонида Агутина. Там вообще все забито. В зале около 3600 людей и еще вокруг. Под песню „Не унывай!“ народ встал со своих мест и начал зажигательные танцы, которые продолжались до конца выступления», — рассказал журналист URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что в наиболее известных тобольских отелях пропала возможность забронировать номер на 15 июля. Это было связано с приездом Леонида Агутина, который планировал выступить в рамках фестиваля «Лето в Тобольском Кремле».