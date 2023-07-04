Тобольские отели не справляются с потоком туристов

В отелях Тобольска закончились свободные номера из-за фестиваля «Лето в Тобольском Кремле»

Снять номер в отеле на время фестиваля практически невозможно Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В ряде наиболее популярных тобольских отелей (Тюменская область) пропала возможность забронировать номер на 8 и 15 июля. Связано это с выступлениями Игоря Бутмана и Леонида Агутина, которые посетят город в рамках фестиваля «Лето в Тобольском Кремле». Однако организаторы мероприятия рассказали, что на такой вариант событий у них предусмотрены меры.

«Если посмотреть по Tripadvisor (сервис для путешественников — прим URA.RU), то в самых популярных гостиницах уже все разобрали. В гостинице „Сибирь“, отелях „Георгиевская“, „Миррос“ и Azimut нельзя подобрать места на 8 и 15 июля, все номера в эти даты уже забронированы. Последний шанс вроде как был вчера, когда в Azimut еще были места», — рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

На сайтах перечисленных выше отелей также указано, что забронировать номер на 8 и 15 июля уже невозможно. Нет мест и в таких отелях как «Гостиный двор», «Ямская» и «Нефтехимик».

В пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО) объяснили, что делать тем, у кого нет возможности остановиться в Тобольске. «Из Тюмени будет организован автобусный трансфер до Тобольска в дни концертов Бутмана и Агутина. Однако поехать можно будет только тем, кто имеет билет на одно из этих выступлений. Оплатить трансфер будет необходимо в кассе Тюменской филармонии», — пояснили там.

Ранее URA.RU сообщало, что фестиваль «Лето в Тобольском кремле» пройдет с 28 июня по 15 июля. Свое участие в программе подтвердили саксофонист Игорь Бутман и певец Леонид Агутин. Исполнители выступят совместно с Тюменским филармоническим оркестром. При этом на выступление Агутина еще в июне раскупили большинство вип-билетов.