Курганцев позвали на работу в особую зону Татарстана собирать беспилотники

16 июля 2023 в 02:10 Размер текста - 17 +

Компания, производящая дроны, набирает сотрудников Фото: Размик Закарян © URA.RU Один из резидентов особой экономической зоны в Татарстане ищет сборщиков беспилотных летательных аппаратов среди жителей Курганской области. Вахтовикам обещают зарплату от 100 до 120 тысяч рублей, указано в сообщении на сайте бесплатных объявлений. «Работа вахтой в городе Елабуга, Республика Татарстан. В компанию по производству беспилотных летательных аппаратов требуется операторы производственной линии. Обязанности: смешивание заранее подготовленных компонентов, выкладка и резка армирующих тканей, нанесение смол, сушка и обрезка остатков, сборка каркаса и шлифовка стыков, сборка композитных корпусов», — написано в объявлении в разделе «Работа» на портале «Авито». Сотрудникам предстоит работать по графику с двумя выходными днями и двумя рабочими. Соискатели должны рассчитывать на вахту от 30 смен. Работодатель обязуется предоставить бесплатно униформу, проживание, питание и транспорт к месту работы. Ранее жителей Курганской области приглашали работать электрогазосварщиками в Татарстан. Вахтовикам предлагали зарплату в 234 тысячи рублей.

Один из резидентов особой экономической зоны в Татарстане ищет сборщиков беспилотных летательных аппаратов среди жителей Курганской области. Вахтовикам обещают зарплату от 100 до 120 тысяч рублей, указано в сообщении на сайте бесплатных объявлений. «Работа вахтой в городе Елабуга, Республика Татарстан. В компанию по производству беспилотных летательных аппаратов требуется операторы производственной линии. Обязанности: смешивание заранее подготовленных компонентов, выкладка и резка армирующих тканей, нанесение смол, сушка и обрезка остатков, сборка каркаса и шлифовка стыков, сборка композитных корпусов», — написано в объявлении в разделе «Работа» на портале «Авито». Сотрудникам предстоит работать по графику с двумя выходными днями и двумя рабочими. Соискатели должны рассчитывать на вахту от 30 смен. Работодатель обязуется предоставить бесплатно униформу, проживание, питание и транспорт к месту работы. Ранее жителей Курганской области приглашали работать электрогазосварщиками в Татарстан. Вахтовикам предлагали зарплату в 234 тысячи рублей.