15 июля 2023
14 июля 2023

Курганцев позвали на работу в особую зону Татарстана собирать беспилотники

© Служба новостей «URA.RU»
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ИННОПРОМ-2023. День второй. Екатеринбург , иннопром, дрон
Компания, производящая дроны, набирает сотрудников Фото:

Один из резидентов особой экономической зоны в Татарстане ищет сборщиков беспилотных летательных аппаратов среди жителей Курганской области. Вахтовикам обещают зарплату от 100 до 120 тысяч рублей, указано в сообщении на сайте бесплатных объявлений.

«Работа вахтой в городе Елабуга, Республика Татарстан. В компанию по производству беспилотных летательных аппаратов требуется операторы производственной линии. Обязанности: смешивание заранее подготовленных компонентов, выкладка и резка армирующих тканей, нанесение смол, сушка и обрезка остатков, сборка каркаса и шлифовка стыков, сборка композитных корпусов», — написано в объявлении в разделе «Работа» на портале «Авито».

Сотрудникам предстоит работать по графику с двумя выходными днями и двумя рабочими. Соискатели должны рассчитывать на вахту от 30 смен. Работодатель обязуется предоставить бесплатно униформу, проживание, питание и транспорт к месту работы.

Ранее жителей Курганской области приглашали работать электрогазосварщиками в Татарстан. Вахтовикам предлагали зарплату в 234 тысячи рублей.

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Один из резидентов особой экономической зоны в Татарстане ищет сборщиков беспилотных летательных аппаратов среди жителей Курганской области. Вахтовикам обещают зарплату от 100 до 120 тысяч рублей, указано в сообщении на сайте бесплатных объявлений. «Работа вахтой в городе Елабуга, Республика Татарстан. В компанию по производству беспилотных летательных аппаратов требуется операторы производственной линии. Обязанности: смешивание заранее подготовленных компонентов, выкладка и резка армирующих тканей, нанесение смол, сушка и обрезка остатков, сборка каркаса и шлифовка стыков, сборка композитных корпусов», — написано в объявлении в разделе «Работа» на портале «Авито». Сотрудникам предстоит работать по графику с двумя выходными днями и двумя рабочими. Соискатели должны рассчитывать на вахту от 30 смен. Работодатель обязуется предоставить бесплатно униформу, проживание, питание и транспорт к месту работы. Ранее жителей Курганской области приглашали работать электрогазосварщиками в Татарстан. Вахтовикам предлагали зарплату в 234 тысячи рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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