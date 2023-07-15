15 июля 2023
14 июля 2023

Роспотребнадзор рекомендовал курганцам не выходить на улицу при появлении запаха гари

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Екатеринбург, светофор, смог, плохая видимость, велосипедист, город, дымка, проспект ленина, цветущие деревья
В регионе провели исследование воздуха из-за дымки с запахом гари Фото:
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Жителям Курганской области нужно минимизировать время пребывания на улице при появлении запаха гари. Об этом говорится в рекомендации регионального управления Роспотребнадзора.

«При запахе гари следует (по возможности) минимизировать время пребывания на улице. Необходимо плотно закрыть двери и окна, при необходимости соорудить завесы из влажной ткани. В помещениях рекомендуется регулярно проводить влажную уборку и обеспечить проживающих обильным питьем», — написано на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре предостерегают граждан от ношения контактных линз в «дымную» погоду. Рекомендовано отказаться от алкоголя и дополнительных физических нагрузок. Желательно регулярно принимать душ. В случае обнаружения симптомов заболевания или недомогания (таких как кашель, отдышка или бессонница), необходимо обратиться к специалисту за консультацией.

Ранее жители Курганской области жаловались на гарь и плохую видимость. По их словам, смог от пожаров в Свердловской области добрался до региона. После на территории были проведены исследования воздуха. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено.

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Жителям Курганской области нужно минимизировать время пребывания на улице при появлении запаха гари. Об этом говорится в рекомендации регионального управления Роспотребнадзора. «При запахе гари следует (по возможности) минимизировать время пребывания на улице. Необходимо плотно закрыть двери и окна, при необходимости соорудить завесы из влажной ткани. В помещениях рекомендуется регулярно проводить влажную уборку и обеспечить проживающих обильным питьем», — написано на сайте ведомства. В Роспотребнадзоре предостерегают граждан от ношения контактных линз в «дымную» погоду. Рекомендовано отказаться от алкоголя и дополнительных физических нагрузок. Желательно регулярно принимать душ. В случае обнаружения симптомов заболевания или недомогания (таких как кашель, отдышка или бессонница), необходимо обратиться к специалисту за консультацией. Ранее жители Курганской области жаловались на гарь и плохую видимость. По их словам, смог от пожаров в Свердловской области добрался до региона. После на территории были проведены исследования воздуха. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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