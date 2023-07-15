Роспотребнадзор рекомендовал курганцам не выходить на улицу при появлении запаха гари

16 июля 2023 в 04:12 Размер текста - 17 +

В регионе провели исследование воздуха из-за дымки с запахом гари Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Жителям Курганской области нужно минимизировать время пребывания на улице при появлении запаха гари. Об этом говорится в рекомендации регионального управления Роспотребнадзора. «При запахе гари следует (по возможности) минимизировать время пребывания на улице. Необходимо плотно закрыть двери и окна, при необходимости соорудить завесы из влажной ткани. В помещениях рекомендуется регулярно проводить влажную уборку и обеспечить проживающих обильным питьем», — написано на сайте ведомства. В Роспотребнадзоре предостерегают граждан от ношения контактных линз в «дымную» погоду. Рекомендовано отказаться от алкоголя и дополнительных физических нагрузок. Желательно регулярно принимать душ. В случае обнаружения симптомов заболевания или недомогания (таких как кашель, отдышка или бессонница), необходимо обратиться к специалисту за консультацией. Ранее жители Курганской области жаловались на гарь и плохую видимость. По их словам, смог от пожаров в Свердловской области добрался до региона. После на территории были проведены исследования воздуха. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено.

Жителям Курганской области нужно минимизировать время пребывания на улице при появлении запаха гари. Об этом говорится в рекомендации регионального управления Роспотребнадзора. «При запахе гари следует (по возможности) минимизировать время пребывания на улице. Необходимо плотно закрыть двери и окна, при необходимости соорудить завесы из влажной ткани. В помещениях рекомендуется регулярно проводить влажную уборку и обеспечить проживающих обильным питьем», — написано на сайте ведомства. В Роспотребнадзоре предостерегают граждан от ношения контактных линз в «дымную» погоду. Рекомендовано отказаться от алкоголя и дополнительных физических нагрузок. Желательно регулярно принимать душ. В случае обнаружения симптомов заболевания или недомогания (таких как кашель, отдышка или бессонница), необходимо обратиться к специалисту за консультацией. Ранее жители Курганской области жаловались на гарь и плохую видимость. По их словам, смог от пожаров в Свердловской области добрался до региона. После на территории были проведены исследования воздуха. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено.