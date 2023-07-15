Роспотребнадзор рекомендовал курганцам не выходить на улицу при появлении запаха гари

Жителям Курганской области нужно минимизировать время пребывания на улице при появлении запаха гари. Об этом говорится в рекомендации регионального управления Роспотребнадзора.
«При запахе гари следует (по возможности) минимизировать время пребывания на улице. Необходимо плотно закрыть двери и окна, при необходимости соорудить завесы из влажной ткани. В помещениях рекомендуется регулярно проводить влажную уборку и обеспечить проживающих обильным питьем», — написано на сайте ведомства.
В Роспотребнадзоре предостерегают граждан от ношения контактных линз в «дымную» погоду. Рекомендовано отказаться от алкоголя и дополнительных физических нагрузок. Желательно регулярно принимать душ. В случае обнаружения симптомов заболевания или недомогания (таких как кашель, отдышка или бессонница), необходимо обратиться к специалисту за консультацией.
Ранее жители Курганской области жаловались на гарь и плохую видимость. По их словам, смог от пожаров в Свердловской области добрался до региона. После на территории были проведены исследования воздуха. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено.
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