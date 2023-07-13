Курганцы жалуются на гарь и плохую видимость из-за пожаров в Свердловской области

13 июля 2023 в 23:33 Размер текста - 17 +

Смог от пожаров мешает движению по курганским трассам (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области жалуются на гарь и плохую видимость. По словам местных жителей, в регион добрался смог от лесных пожаров в Свердловской области. «На Курганскую область снова надвигается смог со стороны Свердловской области. Подписчики жалуются, что ухудшилась видимость и сильно пахнет гарью. Аккуратнее с проветриванием», — предупреждение опубликовано в telegram-канале «Город». Из-за бушующих пожаров на территории Свердловской области губернатор региона Евгений Куйвашев ввел режим чрезвычайной ситуации. К вечеру 13 июля дым от лесных пожаров добрался до Екатеринбурга. По мнению эколога Григория Куксина, причина массовых возгораний кроется в дефиците осадков и аномальной жары.

В Курганской области жалуются на гарь и плохую видимость. По словам местных жителей, в регион добрался смог от лесных пожаров в Свердловской области. «На Курганскую область снова надвигается смог со стороны Свердловской области. Подписчики жалуются, что ухудшилась видимость и сильно пахнет гарью. Аккуратнее с проветриванием», — предупреждение опубликовано в telegram-канале «Город». Из-за бушующих пожаров на территории Свердловской области губернатор региона Евгений Куйвашев ввел режим чрезвычайной ситуации. К вечеру 13 июля дым от лесных пожаров добрался до Екатеринбурга. По мнению эколога Григория Куксина, причина массовых возгораний кроется в дефиците осадков и аномальной жары.