15 июля 2023
14 июля 2023

Пермякам на мясном производстве в Пензе заплатят свыше 170 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил новый логистический центр ООО «Ариант». Челябинск, колбаса, свинина, ариант, мясо, продукция ариант
Жителей Прикамья позвали работать на мясное производство Фото:

Жителей Пермского края зовут работать упаковщиками и грузчиками на мясном производстве в Пензе. За 60 смен вахтовикам обещают заплатить свыше 170 тысяч рублей. Компания приглашает к сотрудничеству мужчин и женщин, указано на портале бесплатных объявлений.

«Требуются сотрудники на производство в Пензу, работа вахтовым методом. Женщины будут заняты укладкой готовой продукции (голень, вырезка и прочее) в лотки. Мужчины — взвешиванием лотков, перемещением готовой продукции и погрузо-разгрузочными работами. Вахтовики будут получать 94380 рублей за 33 смены и 171600 рублей за 60 смен», — написано в разделе «Работа» на сайте «Авито».

Сотрудников снабдят униформой, бесплатно предоставят питание, проживание и транспорт к месту работы. В компании готовы рассматривать кандидатуры до 60 лет.

Ранее пермякам, готовым к вахтовому методу работы, предлагали трудоустройство в Москве на складе предприятия, где необходимо заниматься упаковкой полуфабрикатов и колбасных изделий. Работодатель предлагал за вахту в 90 смен не менее 360 тысяч рублей.

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Жителей Пермского края зовут работать упаковщиками и грузчиками на мясном производстве в Пензе. За 60 смен вахтовикам обещают заплатить свыше 170 тысяч рублей. Компания приглашает к сотрудничеству мужчин и женщин, указано на портале бесплатных объявлений. «Требуются сотрудники на производство в Пензу, работа вахтовым методом. Женщины будут заняты укладкой готовой продукции (голень, вырезка и прочее) в лотки. Мужчины — взвешиванием лотков, перемещением готовой продукции и погрузо-разгрузочными работами. Вахтовики будут получать 94380 рублей за 33 смены и 171600 рублей за 60 смен», — написано в разделе «Работа» на сайте «Авито». Сотрудников снабдят униформой, бесплатно предоставят питание, проживание и транспорт к месту работы. В компании готовы рассматривать кандидатуры до 60 лет. Ранее пермякам, готовым к вахтовому методу работы, предлагали трудоустройство в Москве на складе предприятия, где необходимо заниматься упаковкой полуфабрикатов и колбасных изделий. Работодатель предлагал за вахту в 90 смен не менее 360 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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