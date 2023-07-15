Пермякам на мясном производстве в Пензе заплатят свыше 170 тысяч рублей

16 июля 2023 в 06:29 Размер текста - 17 +

Жителей Прикамья позвали работать на мясное производство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителей Пермского края зовут работать упаковщиками и грузчиками на мясном производстве в Пензе. За 60 смен вахтовикам обещают заплатить свыше 170 тысяч рублей. Компания приглашает к сотрудничеству мужчин и женщин, указано на портале бесплатных объявлений. «Требуются сотрудники на производство в Пензу, работа вахтовым методом. Женщины будут заняты укладкой готовой продукции (голень, вырезка и прочее) в лотки. Мужчины — взвешиванием лотков, перемещением готовой продукции и погрузо-разгрузочными работами. Вахтовики будут получать 94380 рублей за 33 смены и 171600 рублей за 60 смен», — написано в разделе «Работа» на сайте «Авито». Сотрудников снабдят униформой, бесплатно предоставят питание, проживание и транспорт к месту работы. В компании готовы рассматривать кандидатуры до 60 лет. Ранее пермякам, готовым к вахтовому методу работы, предлагали трудоустройство в Москве на складе предприятия, где необходимо заниматься упаковкой полуфабрикатов и колбасных изделий. Работодатель предлагал за вахту в 90 смен не менее 360 тысяч рублей.

Жителей Пермского края зовут работать упаковщиками и грузчиками на мясном производстве в Пензе. За 60 смен вахтовикам обещают заплатить свыше 170 тысяч рублей. Компания приглашает к сотрудничеству мужчин и женщин, указано на портале бесплатных объявлений. «Требуются сотрудники на производство в Пензу, работа вахтовым методом. Женщины будут заняты укладкой готовой продукции (голень, вырезка и прочее) в лотки. Мужчины — взвешиванием лотков, перемещением готовой продукции и погрузо-разгрузочными работами. Вахтовики будут получать 94380 рублей за 33 смены и 171600 рублей за 60 смен», — написано в разделе «Работа» на сайте «Авито». Сотрудников снабдят униформой, бесплатно предоставят питание, проживание и транспорт к месту работы. В компании готовы рассматривать кандидатуры до 60 лет. Ранее пермякам, готовым к вахтовому методу работы, предлагали трудоустройство в Москве на складе предприятия, где необходимо заниматься упаковкой полуфабрикатов и колбасных изделий. Работодатель предлагал за вахту в 90 смен не менее 360 тысяч рублей.