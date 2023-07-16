На трассе Сургут-Салехард водитель вылетел с дороги. Фото

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Авария в районе села Щелкун Сысертского района Свердловской области., дтп, авария, дпс, трасса, разбитая машина
Водитель не справился с управлением и опрокинул машину Фото:

На трассе Сургут-Салехард на 1212 километре водитель не справился с управлением и опрокинул машину. Об этом сообщили в госавтоинспекции Ямала.

«Авария произошла на трассе Сургут-Салехард 15 июня около 03:20. Водитель „Toyota“ допустил съезд с дороги, после чего транспортное средство опрокинулось. В результате ДТП водитель был госпитализирован», — написало ведомство в telegram-канале.

Фото:

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На трассе Сургут-Салехард на 1212 километре водитель не справился с управлением и опрокинул машину. Об этом сообщили в госавтоинспекции Ямала. «Авария произошла на трассе Сургут-Салехард 15 июня около 03:20. Водитель „Toyota“ допустил съезд с дороги, после чего транспортное средство опрокинулось. В результате ДТП водитель был госпитализирован», — написало ведомство в telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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