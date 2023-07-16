Водитель не справился с управлением и опрокинул машину
На трассе Сургут-Салехард на 1212 километре водитель не справился с управлением и опрокинул машину. Об этом сообщили в госавтоинспекции Ямала.
«Авария произошла на трассе Сургут-Салехард 15 июня около 03:20. Водитель „Toyota“ допустил съезд с дороги, после чего транспортное средство опрокинулось. В результате ДТП водитель был госпитализирован», — написало ведомство в telegram-канале.
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