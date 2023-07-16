На трассе Сургут-Салехард водитель вылетел с дороги. Фото

16 июля 2023 в 08:01 Размер текста - 17 +

Водитель не справился с управлением и опрокинул машину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На трассе Сургут-Салехард на 1212 километре водитель не справился с управлением и опрокинул машину. Об этом сообщили в госавтоинспекции Ямала. «Авария произошла на трассе Сургут-Салехард 15 июня около 03:20. Водитель „Toyota“ допустил съезд с дороги, после чего транспортное средство опрокинулось. В результате ДТП водитель был госпитализирован», — написало ведомство в telegram-канале. Фото: госавтоинспекция Ямала

На трассе Сургут-Салехард на 1212 километре водитель не справился с управлением и опрокинул машину. Об этом сообщили в госавтоинспекции Ямала. «Авария произошла на трассе Сургут-Салехард 15 июня около 03:20. Водитель „Toyota“ допустил съезд с дороги, после чего транспортное средство опрокинулось. В результате ДТП водитель был госпитализирован», — написало ведомство в telegram-канале.