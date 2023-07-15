Экс-советник ЦРУ назвал фатальный для Запада козырь в рукаве Путина

Экс-советник ЦРУ Рикардс: зима 2024 года является козырем Путина в борьбе с Западом

16 июля 2023 в 08:42 Размер текста - 17 +

Владимир Путин зимой 2024 года будет находиться в выгодном положении перед Западом, заявил Джеймс Рикардс Фото: Владимир Андреев © URA.RU Предстоящая зима 2024 года может стать козырем в рукаве для президента России Владимира Путина. С таким мнением выступил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс. По его словам, Западу будет тяжело в холодную зиму без поставок российского природного газа. «Козырем в рукаве для Путина станет предстоящая зима 2024 года», — передает слова Рикардса The Daily Reckoning. Он указывает на то, что прошлая зима в Европе была аномально мягкой, но Евросоюз все равно испытывал трудности с поставками энергоносителей. В следующем году погода может быть менее благоприятной, что позволит России более жестко контролировать поставки природного газа. Рикардс также отмечает, что антироссийские санкции имели обратный эффект и нанесли больше вреда экономике США. В результате, ситуация может привести к высоким ценам на энергоносители и вызвать рецессию на Западе. Другой козырь Путина, который может повлиять на Запад, состоит в том, что на президентских выборах в США кандидатом от республиканской партии станет политик, противник американской поддержки Украины. Такие кандидаты как бывший президент США Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис выражают скептицизм по отношению к поддержке Украины. Это поможет разъединить западные страны. Дополнительное давление на Вашингтон оказывает и другое важное преимущество России, а именно гиперзвуковое вооружение, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предстоящая зима 2024 года может стать козырем в рукаве для президента России Владимира Путина. С таким мнением выступил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс. По его словам, Западу будет тяжело в холодную зиму без поставок российского природного газа. «Козырем в рукаве для Путина станет предстоящая зима 2024 года», — передает слова Рикардса The Daily Reckoning. Он указывает на то, что прошлая зима в Европе была аномально мягкой, но Евросоюз все равно испытывал трудности с поставками энергоносителей. В следующем году погода может быть менее благоприятной, что позволит России более жестко контролировать поставки природного газа. Рикардс также отмечает, что антироссийские санкции имели обратный эффект и нанесли больше вреда экономике США. В результате, ситуация может привести к высоким ценам на энергоносители и вызвать рецессию на Западе. Другой козырь Путина, который может повлиять на Запад, состоит в том, что на президентских выборах в США кандидатом от республиканской партии станет политик, противник американской поддержки Украины. Такие кандидаты как бывший президент США Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис выражают скептицизм по отношению к поддержке Украины. Это поможет разъединить западные страны. Дополнительное давление на Вашингтон оказывает и другое важное преимущество России, а именно гиперзвуковое вооружение, передает «Национальная служба новостей».