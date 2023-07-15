Шумков хочет отдать грант губернатора своей любимой группе

Курганский губернатор Вадим Шумков собирается поддержать грантом свой любимый музыкальный коллектив «Цветень». Об этом политик написал в Telegram.
«Знаю, что сейчас заседает комиссия Правительства по определению получателей губернаторских грантов в различных сферах. Процесс честный и конкурсный, но я на правах учредителя премии свое слово скажу», — сообщил Шумков в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков). Он добавил, что ребята (из ансамбля «Цветень» — прим. URA.RU) — реально крутые.
Шумков подчеркнул в посте, что «Цветень» является его любимым музыкальным коллективом. По его мнению, музыканты красиво исполняют казачьи песни.
Ранее курганский губернатор Вадим Шумков рассказал на своей странице в соцсети «Вконтакте», что ансамбль «Цветень» — это один из его любимых музыкальных коллективов. «Цветень» регулярно выступает на праздничных мероприятиях, которые организуют власти Курганской области.
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