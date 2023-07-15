Шумков хочет отдать грант губернатора своей любимой группе

16 июля 2023 в 09:37 Размер текста - 17 +

Шумков поддержит ансамбль «Цветень» грантом губернатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский губернатор Вадим Шумков собирается поддержать грантом свой любимый музыкальный коллектив «Цветень». Об этом политик написал в Telegram. «Знаю, что сейчас заседает комиссия Правительства по определению получателей губернаторских грантов в различных сферах. Процесс честный и конкурсный, но я на правах учредителя премии свое слово скажу», — сообщил Шумков в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков). Он добавил, что ребята (из ансамбля «Цветень» — прим. URA.RU) — реально крутые. Шумков подчеркнул в посте, что «Цветень» является его любимым музыкальным коллективом. По его мнению, музыканты красиво исполняют казачьи песни. Ранее курганский губернатор Вадим Шумков рассказал на своей странице в соцсети «Вконтакте», что ансамбль «Цветень» — это один из его любимых музыкальных коллективов. «Цветень» регулярно выступает на праздничных мероприятиях, которые организуют власти Курганской области.

Курганский губернатор Вадим Шумков собирается поддержать грантом свой любимый музыкальный коллектив «Цветень». Об этом политик написал в Telegram. «Знаю, что сейчас заседает комиссия Правительства по определению получателей губернаторских грантов в различных сферах. Процесс честный и конкурсный, но я на правах учредителя премии свое слово скажу», — сообщил Шумков в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков). Он добавил, что ребята (из ансамбля «Цветень» — прим. URA.RU) — реально крутые. Шумков подчеркнул в посте, что «Цветень» является его любимым музыкальным коллективом. По его мнению, музыканты красиво исполняют казачьи песни. Ранее курганский губернатор Вадим Шумков рассказал на своей странице в соцсети «Вконтакте», что ансамбль «Цветень» — это один из его любимых музыкальных коллективов. «Цветень» регулярно выступает на праздничных мероприятиях, которые организуют власти Курганской области.