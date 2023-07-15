15 июля 2023
14 июля 2023

Шумков хочет отдать грант губернатора своей любимой группе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День Уральского поля. Курган, группа цветень, цветень
Шумков поддержит ансамбль «Цветень» грантом губернатора Фото:

Курганский губернатор Вадим Шумков собирается поддержать грантом свой любимый музыкальный коллектив «Цветень». Об этом политик написал в Telegram.

«Знаю, что сейчас заседает комиссия Правительства по определению получателей губернаторских грантов в различных сферах. Процесс честный и конкурсный, но я на правах учредителя премии свое слово скажу», — сообщил Шумков в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков). Он добавил, что ребята (из ансамбля «Цветень» — прим. URA.RU) — реально крутые.

Шумков подчеркнул в посте, что «Цветень» является его любимым музыкальным коллективом. По его мнению, музыканты красиво исполняют казачьи песни.

Ранее курганский губернатор Вадим Шумков рассказал на своей странице в соцсети «Вконтакте», что ансамбль «Цветень» — это один из его любимых музыкальных коллективов. «Цветень» регулярно выступает на праздничных мероприятиях, которые организуют власти Курганской области.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганский губернатор Вадим Шумков собирается поддержать грантом свой любимый музыкальный коллектив «Цветень». Об этом политик написал в Telegram. «Знаю, что сейчас заседает комиссия Правительства по определению получателей губернаторских грантов в различных сферах. Процесс честный и конкурсный, но я на правах учредителя премии свое слово скажу», — сообщил Шумков в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков). Он добавил, что ребята (из ансамбля «Цветень» — прим. URA.RU) — реально крутые. Шумков подчеркнул в посте, что «Цветень» является его любимым музыкальным коллективом. По его мнению, музыканты красиво исполняют казачьи песни. Ранее курганский губернатор Вадим Шумков рассказал на своей странице в соцсети «Вконтакте», что ансамбль «Цветень» — это один из его любимых музыкальных коллективов. «Цветень» регулярно выступает на праздничных мероприятиях, которые организуют власти Курганской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...