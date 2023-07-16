В Госдуме рассказали о праве подать в суд из-за укусов соседских пчел на даче

Владельца пасеки можно привлечь к ответственности, заявил Никита Чаплин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Владелец дачной пасеки, чьи пчелы причинили вред соседям, может быть подвергнут судебному преследованию и требованию об удалении пасеки. Об этом рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Владельца дачной пасеки, чьи пчелы нанесли вред соседям, можно привлечь к суду», — передает слова Чаплина РИА Новости. Депутат добавил, что это основано на практике и статье 304 Гражданского кодекса РФ, которая предоставляет защиту собственнику от действий владельца соседнего участка. Суд имеет право запретить ответчику совершать определенные действия и обязать его устранить последствия нарушения прав истца, в данном случае — убрать пасеку, если пчелы причинили увечья.

Правила должны быть соблюдены, чтобы избежать штрафов или конфликтов с соседями. Владелец пасеки должен зарегистрировать ее в ветеринарной станции района и получить санитарный паспорт, который подтверждает законность деятельности. Также ульи должны быть размещены на расстоянии не менее трех метров от соседних участков и на расстоянии 100 метров от учреждений и центральных дорог, заключил Чаплин.

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