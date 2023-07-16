The Tribune: Украина не сможет победить РФ без прямого военного участия НАТО

16 июля 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Украина не справится с Россией без НАТО, пишет The Tribune Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ не могут победить РФ в военном противостоянии. Для достижения победы Киева в конфликте, НАТО может ввести свои войска на Украину для наступления сил альянса на Россию. Об этом пишет портал The Tribune. «Для победы Украины в конфликте с Россией, НАТО необходимо предпринять действия, выходящие за рамки нынешней стратегии. Это может включать наступление сил альянса на Россию», — говорится в материале портала. Там добавили, что Украина воспринимается НАТО как страна-посредник, которую можно использовать для ведения войны против России с конкретными целями, такими как захват Крыма украинской армией и свержение президента РФ Владимира Путина. Ранее стало известно, что Владимир Путин предотвратил отправку войск НАТО на Украину, укрепив ядерный арсенал РФ. Это объясняет отсутствие непосредственного вмешательства военных сил НАТО в конфликт. При этом бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что войска НАТО могут принять решение о прямом участии в конфликте на Украине после саммита в Вильнюсе, передает «Национальная служба новостей».

ВСУ не могут победить РФ в военном противостоянии. Для достижения победы Киева в конфликте, НАТО может ввести свои войска на Украину для наступления сил альянса на Россию. Об этом пишет портал The Tribune. «Для победы Украины в конфликте с Россией, НАТО необходимо предпринять действия, выходящие за рамки нынешней стратегии. Это может включать наступление сил альянса на Россию», — говорится в материале портала. Там добавили, что Украина воспринимается НАТО как страна-посредник, которую можно использовать для ведения войны против России с конкретными целями, такими как захват Крыма украинской армией и свержение президента РФ Владимира Путина. Ранее стало известно, что Владимир Путин предотвратил отправку войск НАТО на Украину, укрепив ядерный арсенал РФ. Это объясняет отсутствие непосредственного вмешательства военных сил НАТО в конфликт. При этом бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что войска НАТО могут принять решение о прямом участии в конфликте на Украине после саммита в Вильнюсе, передает «Национальная служба новостей».