ВСУ не могут победить РФ в военном противостоянии. Для достижения победы Киева в конфликте, НАТО может ввести свои войска на Украину для наступления сил альянса на Россию. Об этом пишет портал The Tribune.
«Для победы Украины в конфликте с Россией, НАТО необходимо предпринять действия, выходящие за рамки нынешней стратегии. Это может включать наступление сил альянса на Россию», — говорится в материале портала. Там добавили, что Украина воспринимается НАТО как страна-посредник, которую можно использовать для ведения войны против России с конкретными целями, такими как захват Крыма украинской армией и свержение президента РФ Владимира Путина.
Ранее стало известно, что Владимир Путин предотвратил отправку войск НАТО на Украину, укрепив ядерный арсенал РФ. Это объясняет отсутствие непосредственного вмешательства военных сил НАТО в конфликт. При этом бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что войска НАТО могут принять решение о прямом участии в конфликте на Украине после саммита в Вильнюсе, передает «Национальная служба новостей».
ВСУ не могут победить РФ в военном противостоянии. Для достижения победы Киева в конфликте, НАТО может ввести свои войска на Украину для наступления сил альянса на Россию. Об этом пишет портал The Tribune. «Для победы Украины в конфликте с Россией, НАТО необходимо предпринять действия, выходящие за рамки нынешней стратегии. Это может включать наступление сил альянса на Россию», — говорится в материале портала. Там добавили, что Украина воспринимается НАТО как страна-посредник, которую можно использовать для ведения войны против России с конкретными целями, такими как захват Крыма украинской армией и свержение президента РФ Владимира Путина. Ранее стало известно, что Владимир Путин предотвратил отправку войск НАТО на Украину, укрепив ядерный арсенал РФ. Это объясняет отсутствие непосредственного вмешательства военных сил НАТО в конфликт. При этом бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что войска НАТО могут принять решение о прямом участии в конфликте на Украине после саммита в Вильнюсе, передает «Национальная служба новостей».