The Tribune: Украина не сможет победить РФ без прямого военного участия НАТО

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НАТО. Москва, военная техника, нато, nato, поставка вооружения
Украина не справится с Россией без НАТО, пишет The Tribune Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ не могут победить РФ в военном противостоянии. Для достижения победы Киева в конфликте, НАТО может ввести свои войска на Украину для наступления сил альянса на Россию. Об этом пишет портал The Tribune.

«Для победы Украины в конфликте с Россией, НАТО необходимо предпринять действия, выходящие за рамки нынешней стратегии. Это может включать наступление сил альянса на Россию», — говорится в материале портала. Там добавили, что Украина воспринимается НАТО как страна-посредник, которую можно использовать для ведения войны против России с конкретными целями, такими как захват Крыма украинской армией и свержение президента РФ Владимира Путина.

Ранее стало известно, что Владимир Путин предотвратил отправку войск НАТО на Украину, укрепив ядерный арсенал РФ. Это объясняет отсутствие непосредственного вмешательства военных сил НАТО в конфликт. При этом бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что войска НАТО могут принять решение о прямом участии в конфликте на Украине после саммита в Вильнюсе, передает «Национальная служба новостей».

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ВСУ не могут победить РФ в военном противостоянии. Для достижения победы Киева в конфликте, НАТО может ввести свои войска на Украину для наступления сил альянса на Россию. Об этом пишет портал The Tribune. «Для победы Украины в конфликте с Россией, НАТО необходимо предпринять действия, выходящие за рамки нынешней стратегии. Это может включать наступление сил альянса на Россию», — говорится в материале портала. Там добавили, что Украина воспринимается НАТО как страна-посредник, которую можно использовать для ведения войны против России с конкретными целями, такими как захват Крыма украинской армией и свержение президента РФ Владимира Путина. Ранее стало известно, что Владимир Путин предотвратил отправку войск НАТО на Украину, укрепив ядерный арсенал РФ. Это объясняет отсутствие непосредственного вмешательства военных сил НАТО в конфликт. При этом бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что войска НАТО могут принять решение о прямом участии в конфликте на Украине после саммита в Вильнюсе, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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