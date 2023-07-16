Сальдо: Каховская ГЭС будет восстановлена

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, сальдо владимир
Каховская ГЭС играет важную роль в жизни региона, заявил Владимир Сальдо Фото:
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Каховская гидроэлектростанция будет восстановлена, так как она играет важную роль в водном балансе и орошении сухих степей Херсонской, Запорожской областей и Северного Крыма. Об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Каховская гидроэлектростанция однозначно будет восстановлена», — передает слова Сальдо РИА Новости. Он добавил, что Каховская ГЭС играет важную роль в сохранении водного баланса орошении степей Херсонской, Запорожской областей и Северного Крыма. По его словам, экология и экономика этого региона полностью зависят от Каховского водохранилища, и без него станет невозможным обеспечить прокормление населения и сельскохозяйственное производство.

Ранее стало известно, что ущерб от подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области составил около 10 миллиардов рублей. Затоплены были множество жилых и социальных объектов, включая дома, школы и учреждения здравоохранения. Восстановление Каховской ГЭС будет занимать некоторое время, сообщил глава МИД России Сергей Лавров, передает «Национальная служба новостей». Оно займет около 12 месяцев и может начаться только после окончания горячих боевых действий и специальной военной операции, сообщает телеканал 360.

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Каховская гидроэлектростанция будет восстановлена, так как она играет важную роль в водном балансе и орошении сухих степей Херсонской, Запорожской областей и Северного Крыма. Об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «Каховская гидроэлектростанция однозначно будет восстановлена», — передает слова Сальдо РИА Новости. Он добавил, что Каховская ГЭС играет важную роль в сохранении водного баланса орошении степей Херсонской, Запорожской областей и Северного Крыма. По его словам, экология и экономика этого региона полностью зависят от Каховского водохранилища, и без него станет невозможным обеспечить прокормление населения и сельскохозяйственное производство. Ранее стало известно, что ущерб от подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области составил около 10 миллиардов рублей. Затоплены были множество жилых и социальных объектов, включая дома, школы и учреждения здравоохранения. Восстановление Каховской ГЭС будет занимать некоторое время, сообщил глава МИД России Сергей Лавров, передает «Национальная служба новостей». Оно займет около 12 месяцев и может начаться только после окончания горячих боевых действий и специальной военной операции, сообщает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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