Сальдо: Каховская ГЭС будет восстановлена

16 июля 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

Каховская ГЭС играет важную роль в жизни региона, заявил Владимир Сальдо Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Каховская гидроэлектростанция будет восстановлена, так как она играет важную роль в водном балансе и орошении сухих степей Херсонской, Запорожской областей и Северного Крыма. Об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «Каховская гидроэлектростанция однозначно будет восстановлена», — передает слова Сальдо РИА Новости. Он добавил, что Каховская ГЭС играет важную роль в сохранении водного баланса орошении степей Херсонской, Запорожской областей и Северного Крыма. По его словам, экология и экономика этого региона полностью зависят от Каховского водохранилища, и без него станет невозможным обеспечить прокормление населения и сельскохозяйственное производство. Ранее стало известно, что ущерб от подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области составил около 10 миллиардов рублей. Затоплены были множество жилых и социальных объектов, включая дома, школы и учреждения здравоохранения. Восстановление Каховской ГЭС будет занимать некоторое время, сообщил глава МИД России Сергей Лавров, передает «Национальная служба новостей». Оно займет около 12 месяцев и может начаться только после окончания горячих боевых действий и специальной военной операции, сообщает телеканал 360.

Каховская гидроэлектростанция будет восстановлена, так как она играет важную роль в водном балансе и орошении сухих степей Херсонской, Запорожской областей и Северного Крыма. Об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «Каховская гидроэлектростанция однозначно будет восстановлена», — передает слова Сальдо РИА Новости. Он добавил, что Каховская ГЭС играет важную роль в сохранении водного баланса орошении степей Херсонской, Запорожской областей и Северного Крыма. По его словам, экология и экономика этого региона полностью зависят от Каховского водохранилища, и без него станет невозможным обеспечить прокормление населения и сельскохозяйственное производство. Ранее стало известно, что ущерб от подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области составил около 10 миллиардов рублей. Затоплены были множество жилых и социальных объектов, включая дома, школы и учреждения здравоохранения. Восстановление Каховской ГЭС будет занимать некоторое время, сообщил глава МИД России Сергей Лавров, передает «Национальная служба новостей». Оно займет около 12 месяцев и может начаться только после окончания горячих боевых действий и специальной военной операции, сообщает телеканал 360.