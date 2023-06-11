Авария на Каховской ГЭС нанесла многомиллиардный ущерб инфраструктуре

Алексеенко: ущерб от подрыва Каховской ГЭС составил более 10 млрд рублей

11 июня 2023 в 23:45 Размер текста - 17 +

Алексеенко также заявил о предстоящей оценке ущерба от затопления дорог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Согласно предварительным расчетам, общий ущерб от подрыва Каховской ГЭС составил около 10 млрд рублей. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. «Всего подтоплено 22943 частных дома и 282 многоквартирных, а также 67 социальных объектов. По предварительным расчетам ущерб школам и детсадам оценивается в 5,1 млрд рублей, учреждениям здравоохранения — 5,05 млрд», — написал Алексеенко у себя в telegram-канале. Кроме того, он сообщил, что ущерб от затопления дорог еще предстоит посчитать, поскольку общая их протяженность составляет 160 км. 6 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали Каховскую ГЭС.В связи с этим была организована эвакуация мирных жителей. Ряд населенных пунктов затопило в Херсонской области полностью. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо оценил стоимость восстановления жилого фонда обойдется в полтора миллиарда рублей. Киевские власти, в свою очередь, заявили о потере около миллиона гектаров сельскохозяйственных земель из-за ЧП на ГЭС, передает МК .

Согласно предварительным расчетам, общий ущерб от подрыва Каховской ГЭС составил около 10 млрд рублей. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. «Всего подтоплено 22943 частных дома и 282 многоквартирных, а также 67 социальных объектов. По предварительным расчетам ущерб школам и детсадам оценивается в 5,1 млрд рублей, учреждениям здравоохранения — 5,05 млрд», — написал Алексеенко у себя в telegram-канале. Кроме того, он сообщил, что ущерб от затопления дорог еще предстоит посчитать, поскольку общая их протяженность составляет 160 км. 6 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали Каховскую ГЭС.В связи с этим была организована эвакуация мирных жителей. Ряд населенных пунктов затопило в Херсонской области полностью. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо оценил стоимость восстановления жилого фонда обойдется в полтора миллиарда рублей. Киевские власти, в свою очередь, заявили о потере около миллиона гектаров сельскохозяйственных земель из-за ЧП на ГЭС, передает МК.