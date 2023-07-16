Гладков: в Шебекино под обстрелом ВСУ «Градами» погибла женщина

Также в городе после обстрела повреждено здание
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ «Градами» обстреляли район центрального рынка в Шебекино Белгородской области. В результате ударов погибла женщина, которая проезжала на велосипеде в момент обстрела. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«К большому горю, один человек погиб — женщина ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела. Травмы, полученные от осколков, несовместимы с жизнью. Понимаю, что невозможно утешить близких, но хотел принести соболезнования родным и близким погибшей», —
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