Гладков: в Шебекино под обстрелом ВСУ «Градами» погибла женщина

16 июля 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Также в городе после обстрела повреждено здание Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ «Градами» обстреляли район центрального рынка в Шебекино Белгородской области. В результате ударов погибла женщина, которая проезжала на велосипеде в момент обстрела. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «К большому горю, один человек погиб — женщина ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела. Травмы, полученные от осколков, несовместимы с жизнью. Понимаю, что невозможно утешить близких, но хотел принести соболезнования родным и близким погибшей», — написал Гладков в Telegram. Также, по его словам, повреждения получили фасад торгового павильона и два автомобиля.

ВСУ «Градами» обстреляли район центрального рынка в Шебекино Белгородской области. В результате ударов погибла женщина, которая проезжала на велосипеде в момент обстрела. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «К большому горю, один человек погиб — женщина ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела. Травмы, полученные от осколков, несовместимы с жизнью. Понимаю, что невозможно утешить близких, но хотел принести соболезнования родным и близким погибшей», — написал Гладков в Telegram. Также, по его словам, повреждения получили фасад торгового павильона и два автомобиля.