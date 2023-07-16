Гладков: в Шебекино под обстрелом ВСУ «Градами» погибла женщина

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Обстрел Донецкого НИИ и Ворошиловского района. Донецк, донецк, последствия, днр, разрушения, обстрел, сво
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ВСУ «Градами» обстреляли район центрального рынка в Шебекино Белгородской области. В результате ударов погибла женщина, которая проезжала на велосипеде в момент обстрела. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«К большому горю, один человек погиб — женщина ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела. Травмы, полученные от осколков, несовместимы с жизнью. Понимаю, что невозможно утешить близких, но хотел принести соболезнования родным и близким погибшей», — написал Гладков в Telegram. Также, по его словам, повреждения получили фасад торгового павильона и два автомобиля.

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ВСУ «Градами» обстреляли район центрального рынка в Шебекино Белгородской области. В результате ударов погибла женщина, которая проезжала на велосипеде в момент обстрела. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «К большому горю, один человек погиб — женщина ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела. Травмы, полученные от осколков, несовместимы с жизнью. Понимаю, что невозможно утешить близких, но хотел принести соболезнования родным и близким погибшей», — написал Гладков в Telegram. Также, по его словам, повреждения получили фасад торгового павильона и два автомобиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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