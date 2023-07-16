FT: Минфин и Минэнерго запретят сотрудникам использовать iPhone

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Чиновники недовольны необходимостью носить с собой второй телефон, пишет Financial Times. Фото:

Министерства финансов и энергетики России ввели или планируют ввести запрет на использование устройств Apple сотрудниками в рабочих целях, что уже действует в других организациях, таких как Минпромторг и Минцифры. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Министерства финансов и энергетики России запретили или планируют запретить использование устройств Apple сотрудниками в рамках своих рабочих обязанностей», — говорится в материале газеты. Там добавили, что IT-специалисты министерств оповещают, когда кто-то из сотрудников открывает рабочую электронную почту с iPhone. В статье газеты отмечается, что чиновники выражают неудовлетворение по поводу необходимости носить дополнительный телефон из-за запрета.

URA.RU направило запрос в Минфин и Минэнерго для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Ранее стало известно, что министерство цифрового развития РФ готовит приказ о запрете использования телефонов iPhone в служебных целях для своих сотрудников. Также планируется введение запрета на использование мобильных устройств Apple производства США для сотрудников Минпромторга, начиная с 17 июля. Ожидается, что все российские ведомства планируют прекратить использование iPhone и iPad для работы к лету 2024 года. Вместо этого они планируют переходить на Android, в качестве более безопасной операционной системы, передает «Национальная служба новостей». Требование прекратить использование смартфонов Apple связано с вопросом безопасности. Считается, что устройства Apple могут быть более уязвимыми для взлома и шпионажа со стороны западных специалистов, чем устройства с другими операционными системами, сообщает Vse42.ru.

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Министерства финансов и энергетики России ввели или планируют ввести запрет на использование устройств Apple сотрудниками в рабочих целях, что уже действует в других организациях, таких как Минпромторг и Минцифры. Об этом сообщает газета Financial Times. «Министерства финансов и энергетики России запретили или планируют запретить использование устройств Apple сотрудниками в рамках своих рабочих обязанностей», — говорится в материале газеты. Там добавили, что IT-специалисты министерств оповещают, когда кто-то из сотрудников открывает рабочую электронную почту с iPhone. В статье газеты отмечается, что чиновники выражают неудовлетворение по поводу необходимости носить дополнительный телефон из-за запрета. URA.RU направило запрос в Минфин и Минэнерго для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее стало известно, что министерство цифрового развития РФ готовит приказ о запрете использования телефонов iPhone в служебных целях для своих сотрудников. Также планируется введение запрета на использование мобильных устройств Apple производства США для сотрудников Минпромторга, начиная с 17 июля. Ожидается, что все российские ведомства планируют прекратить использование iPhone и iPad для работы к лету 2024 года. Вместо этого они планируют переходить на Android, в качестве более безопасной операционной системы, передает «Национальная служба новостей». Требование прекратить использование смартфонов Apple связано с вопросом безопасности. Считается, что устройства Apple могут быть более уязвимыми для взлома и шпионажа со стороны западных специалистов, чем устройства с другими операционными системами, сообщает Vse42.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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