FT: Минфин и Минэнерго запретят сотрудникам использовать iPhone

Чиновники недовольны необходимостью носить с собой второй телефон, пишет Financial Times. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Министерства финансов и энергетики России ввели или планируют ввести запрет на использование устройств Apple сотрудниками в рабочих целях, что уже действует в других организациях, таких как Минпромторг и Минцифры. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Министерства финансов и энергетики России запретили или планируют запретить использование устройств Apple сотрудниками в рамках своих рабочих обязанностей», — говорится в материале газеты. Там добавили, что IT-специалисты министерств оповещают, когда кто-то из сотрудников открывает рабочую электронную почту с iPhone. В статье газеты отмечается, что чиновники выражают неудовлетворение по поводу необходимости носить дополнительный телефон из-за запрета.

URA.RU направило запрос в Минфин и Минэнерго для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Ранее стало известно, что министерство цифрового развития РФ готовит приказ о запрете использования телефонов iPhone в служебных целях для своих сотрудников. Также планируется введение запрета на использование мобильных устройств Apple производства США для сотрудников Минпромторга, начиная с 17 июля. Ожидается, что все российские ведомства планируют прекратить использование iPhone и iPad для работы к лету 2024 года. Вместо этого они планируют переходить на Android, в качестве более безопасной операционной системы, передает «Национальная служба новостей». Требование прекратить использование смартфонов Apple связано с вопросом безопасности. Считается, что устройства Apple могут быть более уязвимыми для взлома и шпионажа со стороны западных специалистов, чем устройства с другими операционными системами, сообщает Vse42.ru.