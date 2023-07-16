Союз социалистов заявил о повороте НАТО к войне с новым соперником

WSWS: по итогам саммита НАТО был сформулирован план для войны с Китаем

16 июля 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

НАТО может вступить в конфликт с Китаем после конца спецоперации, считают в WSWS Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине План НАТО, который был создан после саммита в Вильнюсе 11—12 июля, означает, что альянс готовится к войне с Китаем. Об этом сообщил Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS). «Вашингтон теперь ведет войну против России на Украине в попытке дестабилизировать и подчинить Москву — как прелюдию к аналогичной войне против Китая, который он считает главной угрозой своему глобальному господству», — передает WSWS . Такой вывод был сделан после саммита НАТО в Вильнюсе, на котором был создан план на случай войны НАТО и России. По информации автора статьи WSWS, проблема Китая также остро стоит из-за конфликта интересов в Индо-Тихоокеанском регионе. В конце июля — начале августа 2022 года конфликт США и Китая обострился. Он связан с борьбой за спорный остров Тайвань. Союзником этой территории является США. Еще одна причина противостояния: Китай в последние время активно наращивает военную и экономическую мощь, что может привести к снижению доминирования США на международной арене. Саммит НАТО состоялся 11—12 июля. На нем были сформулированы гарантии безопасности для Украины. Вопрос о членстве Украины в НАТО так и не был решен, возможно, его снова рассмотрят на встрече в 2024 году.

План НАТО, который был создан после саммита в Вильнюсе 11—12 июля, означает, что альянс готовится к войне с Китаем. Об этом сообщил Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS). «Вашингтон теперь ведет войну против России на Украине в попытке дестабилизировать и подчинить Москву — как прелюдию к аналогичной войне против Китая, который он считает главной угрозой своему глобальному господству», — передает WSWS. Такой вывод был сделан после саммита НАТО в Вильнюсе, на котором был создан план на случай войны НАТО и России. По информации автора статьи WSWS, проблема Китая также остро стоит из-за конфликта интересов в Индо-Тихоокеанском регионе. В конце июля — начале августа 2022 года конфликт США и Китая обострился. Он связан с борьбой за спорный остров Тайвань. Союзником этой территории является США. Еще одна причина противостояния: Китай в последние время активно наращивает военную и экономическую мощь, что может привести к снижению доминирования США на международной арене. Саммит НАТО состоялся 11—12 июля. На нем были сформулированы гарантии безопасности для Украины. Вопрос о членстве Украины в НАТО так и не был решен, возможно, его снова рассмотрят на встрече в 2024 году.