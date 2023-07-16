Союз социалистов заявил о повороте НАТО к войне с новым соперником

WSWS: по итогам саммита НАТО был сформулирован план для войны с Китаем
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Торжественное открытие совместного военного антитеррористического командно-штабного учения вооруженных сил государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2018». Челябинская область, Чебаркульский район, армия, военные, флаг китая, мирная миссия2018, парад, китайская армия
НАТО может вступить в конфликт с Китаем после конца спецоперации, считают в WSWS Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

План НАТО, который был создан после саммита в Вильнюсе 11—12 июля, означает, что альянс готовится к войне с Китаем. Об этом сообщил Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS).

«Вашингтон теперь ведет войну против России на Украине в попытке дестабилизировать и подчинить Москву — как прелюдию к аналогичной войне против Китая, который он считает главной угрозой своему глобальному господству», — передает WSWS. Такой вывод был сделан после саммита НАТО в Вильнюсе, на котором был создан план на случай войны НАТО и России. По информации автора статьи WSWS, проблема Китая также остро стоит из-за конфликта интересов в Индо-Тихоокеанском регионе.

В конце июля — начале августа 2022 года конфликт США и Китая обострился. Он связан с борьбой за спорный остров Тайвань. Союзником этой территории является США. Еще одна причина противостояния: Китай в последние время активно наращивает военную и экономическую мощь, что может привести к снижению доминирования США на международной арене.

Саммит НАТО состоялся 11—12 июля. На нем были сформулированы гарантии безопасности для Украины. Вопрос о членстве Украины в НАТО так и не был решен, возможно, его снова рассмотрят на встрече в 2024 году.

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План НАТО, который был создан после саммита в Вильнюсе 11—12 июля, означает, что альянс готовится к войне с Китаем. Об этом сообщил Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS). «Вашингтон теперь ведет войну против России на Украине в попытке дестабилизировать и подчинить Москву — как прелюдию к аналогичной войне против Китая, который он считает главной угрозой своему глобальному господству», — передает WSWS. Такой вывод был сделан после саммита НАТО в Вильнюсе, на котором был создан план на случай войны НАТО и России. По информации автора статьи WSWS, проблема Китая также остро стоит из-за конфликта интересов в Индо-Тихоокеанском регионе. В конце июля — начале августа 2022 года конфликт США и Китая обострился. Он связан с борьбой за спорный остров Тайвань. Союзником этой территории является США. Еще одна причина противостояния: Китай в последние время активно наращивает военную и экономическую мощь, что может привести к снижению доминирования США на международной арене. Саммит НАТО состоялся 11—12 июля. На нем были сформулированы гарантии безопасности для Украины. Вопрос о членстве Украины в НАТО так и не был решен, возможно, его снова рассмотрят на встрече в 2024 году.
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Ссылки по теме
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