Челябинский депутат-фронтовик рассказал о новых законах для участников СВО

Депутат Голиков: государство гарантирует погашение кредитов семьям погибших участников СВО

16 июля 2023 в 16:46 Размер текста - 17 +

Также депутат сообщил, что предельный возраст пребывания в запасе увеличен с 50 до 55 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Государство гарантирует семьям погибших участников спецоперации полное погашение кредитов по накопительно-ипотечной системе. Об этом рассказал депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков. «В Госдуме завершилась очередная рабочая неделя, и она выдалась очень плодотворной. В частности, отныне государство гарантирует семьям погибших участников СВО полное погашение кредитов по накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих», — написал Голиков в своем telegram-канале. Также депутат сообщил, что предельный возраст пребывания в запасе для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов увеличен с 50 до 55 лет. С 1 января 2024 года и до 1 января 2028 года военнослужащие, имеющие эти звания, переводиться в отставку будут поэтапно. Мобилизация, заключение контракта на военную службу или добровольное содействие ВС РФ теперь считаются случаями приостановления пребывания гражданина в резерве. Также в Госдуме приняли правовые акты о формировании на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей судов и институтов судейского сообщества, чтобы обеспечить в новых регионах правовой порядок. Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков ушел добровольцем на фронт в октябре 2022 года, после объявления частичной мобилизации в РФ. Он был зачислен в батальон «Апостол», где служил под командованием челябинца Юрия «Ангела» Гагарина. Позднее проходил службу в БАРС «Каскад». Олег Голиков дважды награжден орденом Мужества за участие в спецоперации. Весной 2023 года, когда его контракт закончился, он вернулся на работу в Госдуму. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Государство гарантирует семьям погибших участников спецоперации полное погашение кредитов по накопительно-ипотечной системе. Об этом рассказал депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков. «В Госдуме завершилась очередная рабочая неделя, и она выдалась очень плодотворной. В частности, отныне государство гарантирует семьям погибших участников СВО полное погашение кредитов по накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих», — написал Голиков в своем telegram-канале. Также депутат сообщил, что предельный возраст пребывания в запасе для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов увеличен с 50 до 55 лет. С 1 января 2024 года и до 1 января 2028 года военнослужащие, имеющие эти звания, переводиться в отставку будут поэтапно. Мобилизация, заключение контракта на военную службу или добровольное содействие ВС РФ теперь считаются случаями приостановления пребывания гражданина в резерве. Также в Госдуме приняли правовые акты о формировании на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей судов и институтов судейского сообщества, чтобы обеспечить в новых регионах правовой порядок. Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков ушел добровольцем на фронт в октябре 2022 года, после объявления частичной мобилизации в РФ. Он был зачислен в батальон «Апостол», где служил под командованием челябинца Юрия «Ангела» Гагарина. Позднее проходил службу в БАРС «Каскад». Олег Голиков дважды награжден орденом Мужества за участие в спецоперации. Весной 2023 года, когда его контракт закончился, он вернулся на работу в Госдуму.