Челябинскому депутату Госдумы вручили второй орден Мужества. Фото

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Голиков Олег. Челябинск, голиков олег
С учетом награды ЛНР, Олег Голиков уже трижды орденоносец Фото:
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Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков награжден вторым орденом Мужества за участие в СВО. Эту информацию подтвердил 26 июня URA.RU он сам.

«Только что получил орден из рук первого первым замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Награду оцениваю не только как свою — это награда моих боевых товарищей, с которыми я их получал. Это орден за наши бои под Угледаром. Первый был за бои под Кременной. Горжусь и понимаю, что награду надо оправдывать», — сказал корреспонденту URA.RU Голиков. Кроме него, орден получил депутат Госдумы Сергей Сокол.

В апреле, еще на фронте, Голиков получил первый орден Мужества. Награду ему вручали секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак вместе с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко.

Голиков ушел на фронт в октябре 2022 года, во время частичной мобилизации в РФ. После переподготовки его зачислили в батальон «Апостол», где он служил под командованием челябинца Юрия «Ангела» Гагарина. Далее Голиков проходил службу в БАРС «Каскад». Весной, после окончания контракта, парламентарий вернулся на работу в Госдуму.

Награду Олегу Гликову (справа) вручил Сергей Кириенко
Награду Олегу Гликову (справа) вручил Сергей Кириенко
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Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков награжден вторым орденом Мужества за участие в СВО. Эту информацию подтвердил 26 июня URA.RU он сам. «Только что получил орден из рук первого первым замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Награду оцениваю не только как свою — это награда моих боевых товарищей, с которыми я их получал. Это орден за наши бои под Угледаром. Первый был за бои под Кременной. Горжусь и понимаю, что награду надо оправдывать», — сказал корреспонденту URA.RU Голиков. Кроме него, орден получил депутат Госдумы Сергей Сокол. В апреле, еще на фронте, Голиков получил первый орден Мужества. Награду ему вручали секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак вместе с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко. Голиков ушел на фронт в октябре 2022 года, во время частичной мобилизации в РФ. После переподготовки его зачислили в батальон «Апостол», где он служил под командованием челябинца Юрия «Ангела» Гагарина. Далее Голиков проходил службу в БАРС «Каскад». Весной, после окончания контракта, парламентарий вернулся на работу в Госдуму.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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