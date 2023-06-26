Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков награжден вторым орденом Мужества за участие в СВО. Эту информацию подтвердил 26 июня URA.RU он сам.
«Только что получил орден из рук первого первым замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Награду оцениваю не только как свою — это награда моих боевых товарищей, с которыми я их получал. Это орден за наши бои под Угледаром. Первый был за бои под Кременной. Горжусь и понимаю, что награду надо оправдывать», — сказал корреспонденту URA.RU Голиков. Кроме него, орден получил депутат Госдумы Сергей Сокол.
В апреле, еще на фронте, Голиков получил первый орден Мужества. Награду ему вручали секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак вместе с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко.
Голиков ушел на фронт в октябре 2022 года, во время частичной мобилизации в РФ. После переподготовки его зачислили в батальон «Апостол», где он служил под командованием челябинца Юрия «Ангела» Гагарина. Далее Голиков проходил службу в БАРС «Каскад». Весной, после окончания контракта, парламентарий вернулся на работу в Госдуму.
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