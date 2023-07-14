Госдума приняла закон о повышении возраста граждан, пребывающих в запасе

Госдума приняла во втором чтении поправки в закон, повышающие предельный возраст пребывания в запасе для некоторых граждан, имеющих воинские звания. Информация опубликована на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Согласно поправкам, солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы первого разряда смогут находиться в запасе 40 лет, вместо 35. Возраст запасников второго разряда увеличился с 45 до 50 лет, а граждане с воинскими званиями третьего разряда будут пребывать в запасе до 55 лет вместо 50,
Для граждан, имеющих звания старших офицеров первого, второго и третьего разрядов предельный возраст составит 55, 60 и 65 лет соответственно. У капитанов и полковников первого и второго разряда возраст повысится до 60 и 65 лет. Высшие офицеры будут пребывать в запасе до 65 лет при первом разряде и до 70 лет при втором.
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