Госдума приняла закон о повышении возраста граждан, пребывающих в запасе

14 июля 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

Госдума повысила возраст граждан, находящихся в запасе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Госдума приняла во втором чтении поправки в закон, повышающие предельный возраст пребывания в запасе для некоторых граждан, имеющих воинские звания. Информация опубликована на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Согласно поправкам, солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы первого разряда смогут находиться в запасе 40 лет, вместо 35. Возраст запасников второго разряда увеличился с 45 до 50 лет, а граждане с воинскими званиями третьего разряда будут пребывать в запасе до 55 лет вместо 50, говорится в документе. Для граждан, имеющих звания старших офицеров первого, второго и третьего разрядов предельный возраст составит 55, 60 и 65 лет соответственно. У капитанов и полковников первого и второго разряда возраст повысится до 60 и 65 лет. Высшие офицеры будут пребывать в запасе до 65 лет при первом разряде и до 70 лет при втором.

Госдума приняла во втором чтении поправки в закон, повышающие предельный возраст пребывания в запасе для некоторых граждан, имеющих воинские звания. Информация опубликована на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Согласно поправкам, солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы первого разряда смогут находиться в запасе 40 лет, вместо 35. Возраст запасников второго разряда увеличился с 45 до 50 лет, а граждане с воинскими званиями третьего разряда будут пребывать в запасе до 55 лет вместо 50, говорится в документе. Для граждан, имеющих звания старших офицеров первого, второго и третьего разрядов предельный возраст составит 55, 60 и 65 лет соответственно. У капитанов и полковников первого и второго разряда возраст повысится до 60 и 65 лет. Высшие офицеры будут пребывать в запасе до 65 лет при первом разряде и до 70 лет при втором.