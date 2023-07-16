Скончалась муза легендарного французского композитора

Актриса Джейн Биркин скончалась на 77-м году жизни

16 июля 2023 в 17:06 Размер текста - 17 +

У Джейн Биркин был роман с легендарным французским музыкантом Сержем Генсбуром Фото: TASS / DPA На 77-м году жизни во Франции скончалась актриса и певица Джейн Биркин. По данным из открытых источников, она снималась во множестве французских и английских фильмов, в честь нее создали легендарную дамскую сумку «Биркин». Также у актрисы был роман с культовым французским композитором и режиссером Сержем Генсбуром. Джейн Биркин снималась в фильмах «Бассейн», «Зло под солнцем», «Смерть на Ниле» и других, а в 1985 году выиграла в номинации «Лучшая актриса» на Орлеанском кинофестивале за фильм «Пусть все будет честно». Актрисе приписывают роман с одним из самых почитаемых во Франции музыкантов Сержем Генсбуром. Он считается одной из самых важных фигур в мировой популярной музыке. В честь Джейн Биркин назвали популярную дамскую сумочку «Биркин». Одна из версий происхождения сумки — основатель модного дома Hermès Жан-Луи Дюма заметил, что у актрисы некачественная сумка и предложил ей выбрать детали и эскиз собственной модели. Сейчас стоимость сумки «Биркин» начинается от девяти тысяч долларов.

На 77-м году жизни во Франции скончалась актриса и певица Джейн Биркин. По данным из открытых источников, она снималась во множестве французских и английских фильмов, в честь нее создали легендарную дамскую сумку «Биркин». Также у актрисы был роман с культовым французским композитором и режиссером Сержем Генсбуром. Джейн Биркин снималась в фильмах «Бассейн», «Зло под солнцем», «Смерть на Ниле» и других, а в 1985 году выиграла в номинации «Лучшая актриса» на Орлеанском кинофестивале за фильм «Пусть все будет честно». Актрисе приписывают роман с одним из самых почитаемых во Франции музыкантов Сержем Генсбуром. Он считается одной из самых важных фигур в мировой популярной музыке. В честь Джейн Биркин назвали популярную дамскую сумочку «Биркин». Одна из версий происхождения сумки — основатель модного дома Hermès Жан-Луи Дюма заметил, что у актрисы некачественная сумка и предложил ей выбрать детали и эскиз собственной модели. Сейчас стоимость сумки «Биркин» начинается от девяти тысяч долларов.