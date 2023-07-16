Киев признал обострение ситуации на восточном фронте

Замминистра обороны Украины Маляр: ВС РФ прорываются на донецком направлении

16 июля 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

Армия Украины не смогла достичь существенных результатов во время контрнаступления Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ситуация на восточном фронте (артемовское, марьинское, авдеевское и купянское направления) обострилась для армии Украины. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. «На востоке ситуация несколько обострилась. Армия России два дня подряд активно наступает на купянском направлении на Харьковскую область. Идут упорные бои, положение сторон меняется динамически по несколько раз в сутки», — написала Анна Маляр в своем telegram-канале. Она также отметила, что есть трудности на артемовском направлении: армия России прорывается севернее Артемовска. На авдеевском и марьинском направлениях Вооруженные силы России (ВС РФ) продолжают наступление. Украина объявила о контрнаступлении в начале июня. За это время она не смогла достичь существенных результатов. Основной удар пришелся на Запорожскую область. Также армия Украины пытается прорваться и на других участках фронта, однако на донецком направлении наступательная инициатива на стороне России. Украине мешают укрепленная российская линия обороны, нехватка боеприпасов и западной техники. На этом фоне армия России успешно держит оборону и регулярно переходит в наступление на нескольких участках фронта, передает «Национальная служба новостей».

Ситуация на восточном фронте (артемовское, марьинское, авдеевское и купянское направления) обострилась для армии Украины. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. «На востоке ситуация несколько обострилась. Армия России два дня подряд активно наступает на купянском направлении на Харьковскую область. Идут упорные бои, положение сторон меняется динамически по несколько раз в сутки», — написала Анна Маляр в своем telegram-канале. Она также отметила, что есть трудности на артемовском направлении: армия России прорывается севернее Артемовска. На авдеевском и марьинском направлениях Вооруженные силы России (ВС РФ) продолжают наступление. Украина объявила о контрнаступлении в начале июня. За это время она не смогла достичь существенных результатов. Основной удар пришелся на Запорожскую область. Также армия Украины пытается прорваться и на других участках фронта, однако на донецком направлении наступательная инициатива на стороне России. Украине мешают укрепленная российская линия обороны, нехватка боеприпасов и западной техники. На этом фоне армия России успешно держит оборону и регулярно переходит в наступление на нескольких участках фронта, передает «Национальная служба новостей».