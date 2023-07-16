Bloomberg: Запад обещает Украине припасы, которые не успевает производить

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Западные страны не успевают производить такое количество боеприпасов, которое нужно для Украины, отмечает Bloomberg Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Западные страны продолжают заключать контракты с Украиной для поставок боеприпасов, которые не успевают производить. Об этом сообщает Bloomberg.

«Примите во внимание поразительную реальность — США вынуждены закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки украинцам», — говорится в материале. Отмечается, что для наращивания военных поставок Киеву страны Запада могут потратить годы.

На этой почве в Великобритании уже сложилось внутреннее отвращение к боевым действиям на Украине. Страна стала одним из лидеров по поставкам боеприпасов Украине, отметил бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон, истощив собственные запасы.

Аналогичная ситуация и с тяжелым вооружением. Немецкая компания Rheinmetall сообщила, что на модернизацию новых танков должно уйти около года. А крупнейшая британская оборонная компания BAE Systems недавно заявила Пентагону, что для возобновления производства гаубиц M30, одного из самых важных видов оружия в обороне Украины, потребуется не менее 777 месяцев.

Спецоперации России идет уже больше года. За это время страны НАТО поставили Украине большое количество танков, снарядов и иностранных наемников. Однако все это пока не дает результатов для эффективности украинского контрнаступления. Зато поставки сильно истощили военные запасы в европейских странах.

После саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 решили увеличить военные затраты для помощи Украине. По уставу альянса, каждый член НАТО должен тратить 2% от своей экономики на военные расходы. Однако к таким цифрам приблизилась только Германия.

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Западные страны продолжают заключать контракты с Украиной для поставок боеприпасов, которые не успевают производить. Об этом сообщает Bloomberg. «Примите во внимание поразительную реальность — США вынуждены закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки украинцам», — говорится в материале. Отмечается, что для наращивания военных поставок Киеву страны Запада могут потратить годы. На этой почве в Великобритании уже сложилось внутреннее отвращение к боевым действиям на Украине. Страна стала одним из лидеров по поставкам боеприпасов Украине, отметил бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон, истощив собственные запасы. Аналогичная ситуация и с тяжелым вооружением. Немецкая компания Rheinmetall сообщила, что на модернизацию новых танков должно уйти около года. А крупнейшая британская оборонная компания BAE Systems недавно заявила Пентагону, что для возобновления производства гаубиц M30, одного из самых важных видов оружия в обороне Украины, потребуется не менее 777 месяцев. Спецоперации России идет уже больше года. За это время страны НАТО поставили Украине большое количество танков, снарядов и иностранных наемников. Однако все это пока не дает результатов для эффективности украинского контрнаступления. Зато поставки сильно истощили военные запасы в европейских странах. После саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 решили увеличить военные затраты для помощи Украине. По уставу альянса, каждый член НАТО должен тратить 2% от своей экономики на военные расходы. Однако к таким цифрам приблизилась только Германия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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