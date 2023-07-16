Bloomberg: Запад обещает Украине припасы, которые не успевает производить

Западные страны не успевают производить такое количество боеприпасов, которое нужно для Украины, отмечает Bloomberg Фото: Lance Cpl. Lorenzo Ducato / U.S. Department of Defense

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Западные страны продолжают заключать контракты с Украиной для поставок боеприпасов, которые не успевают производить. Об этом сообщает Bloomberg.

«Примите во внимание поразительную реальность — США вынуждены закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки украинцам», — говорится в материале . Отмечается, что для наращивания военных поставок Киеву страны Запада могут потратить годы.

На этой почве в Великобритании уже сложилось внутреннее отвращение к боевым действиям на Украине. Страна стала одним из лидеров по поставкам боеприпасов Украине, отметил бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон, истощив собственные запасы.

Аналогичная ситуация и с тяжелым вооружением. Немецкая компания Rheinmetall сообщила, что на модернизацию новых танков должно уйти около года. А крупнейшая британская оборонная компания BAE Systems недавно заявила Пентагону, что для возобновления производства гаубиц M30, одного из самых важных видов оружия в обороне Украины, потребуется не менее 777 месяцев.

Спецоперации России идет уже больше года. За это время страны НАТО поставили Украине большое количество танков, снарядов и иностранных наемников. Однако все это пока не дает результатов для эффективности украинского контрнаступления. Зато поставки сильно истощили военные запасы в европейских странах.

После саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 решили увеличить военные затраты для помощи Украине. По уставу альянса, каждый член НАТО должен тратить 2% от своей экономики на военные расходы. Однако к таким цифрам приблизилась только Германия.