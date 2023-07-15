15 июля 2023
14 июля 2023

Жителям ЯНАО рассказали о ситуации с пожарами в регионе

На территории ЯНАО горит девять гектаров леса
© Служба новостей «URA.RU»
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На территории ЯНАО огнеборцы тушат два природных пожара Фото:

На данный момент на территории Ямало-Ненецкого автономного округа огнеборцы тушат два природных пожара. Площадь возгораний составляет девять гектаров, сообщили в окружном управлении МЧС.

«В Ямало-Ненецком автономном округе действует два природных пожара на площади девять гектаров», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что очаг возгорания находится в Шурышкарском районе. На тушении пожаров работают 20 спасателей.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецкого автономном округе возобновились природные пожары. По состоянию на 14 июля было зафиксировано три очага возгорания на территории восемь гектаров.

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На данный момент на территории Ямало-Ненецкого автономного округа огнеборцы тушат два природных пожара. Площадь возгораний составляет девять гектаров, сообщили в окружном управлении МЧС. «В Ямало-Ненецком автономном округе действует два природных пожара на площади девять гектаров», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что очаг возгорания находится в Шурышкарском районе. На тушении пожаров работают 20 спасателей. Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецкого автономном округе возобновились природные пожары. По состоянию на 14 июля было зафиксировано три очага возгорания на территории восемь гектаров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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