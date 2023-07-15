Жителям ЯНАО рассказали о ситуации с пожарами в регионе

На территории ЯНАО горит девять гектаров леса

На территории ЯНАО огнеборцы тушат два природных пожара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На данный момент на территории Ямало-Ненецкого автономного округа огнеборцы тушат два природных пожара. Площадь возгораний составляет девять гектаров, сообщили в окружном управлении МЧС.

«В Ямало-Ненецком автономном округе действует два природных пожара на площади девять гектаров», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что очаг возгорания находится в Шурышкарском районе. На тушении пожаров работают 20 спасателей.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецкого автономном округе возобновились природные пожары. По состоянию на 14 июля было зафиксировано три очага возгорания на территории восемь гектаров.