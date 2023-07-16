В США назвали решенным вопрос о членстве Украины в НАТО

Саммит в Вильнюсе проходил с 11—12 июляФото: официальный сайт президента Украины
Вопрос о вступлении Украины в НАТО решен. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Будущее Украины в НАТО. Это не подлежит обсуждению. Это то, о чем договорились», — заявил Джейк Салливан, его слова приводит телеканал CBS. Таким образом он прокомментировал итоги саммита НАТО в Вильнюсе. Салливан отметил, что с вступлением Украины в блок согласны все члены альянса.
Вопрос о вступлении Украины в НАТО решен. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Будущее Украины в НАТО. Это не подлежит обсуждению. Это то, о чем договорились», — заявил Джейк Салливан, его слова приводит телеканал CBS. Таким образом он прокомментировал итоги саммита НАТО в Вильнюсе. Салливан отметил, что с вступлением Украины в блок согласны все члены альянса. Саммит НАТО прошел 11—12 июля. По его итогам Украина получила гарантии безопасности от альянса.