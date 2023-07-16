В США назвали решенным вопрос о членстве Украины в НАТО

Джейк Салливан: все страны НАТО договорились о присоединении Украины
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Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг. stock, нато
Саммит в Вильнюсе проходил с 11—12 июля Фото:

Вопрос о вступлении Украины в НАТО решен. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Будущее Украины в НАТО. Это не подлежит обсуждению. Это то, о чем договорились», — заявил Джейк Салливан, его слова приводит телеканал CBS. Таким образом он прокомментировал итоги саммита НАТО в Вильнюсе. Салливан отметил, что с вступлением Украины в блок согласны все члены альянса.

Саммит НАТО прошел 11—12 июля. По его итогам Украина получила гарантии безопасности от альянса.

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Вопрос о вступлении Украины в НАТО решен. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Будущее Украины в НАТО. Это не подлежит обсуждению. Это то, о чем договорились», — заявил Джейк Салливан, его слова приводит телеканал CBS. Таким образом он прокомментировал итоги саммита НАТО в Вильнюсе. Салливан отметил, что с вступлением Украины в блок согласны все члены альянса. Саммит НАТО прошел 11—12 июля. По его итогам Украина получила гарантии безопасности от альянса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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