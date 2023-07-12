G7 согласовала гарантии безопасности для Киева: главное к вечеру 12 июля

12 июля 2023 в 21:40 Размер текста - 17 +

Украине согласовали гарантии безопасности в ходе саммита НАТО Фото: официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Большой семерки (G7) согласовали гарантии безопасности для Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе. Основная их часть направлена на военную поддержку. URA.RU приводит главные новости к вечеру 12 июля. В гарантии безопасности для Украины странами G7 включено военное усиление Киева на суше, в воде и воздухе. Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут оснащены современной техникой. Сами гарантии пока только согласованы, их подписание запланировано на 2024 год.

ВСУ массово обстреляли населенные пункты в Белгородской области. Ударам подверглись села Демидовка, Репяховка, Старолесье и поселок Прилесье. О пострадавших не сообщается.

Российские силы ударили по острову Змеиный при помощи истребителей и беспилотников. Это первый удар за долгое время, сообщают российские военкоры. В настоящий момент остров контролируется Украиной.

В течение суток украинские силы пытаются атаковать российских солдат на донецком, южно-донецком и краснолиманском направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна будет применять кассетные снаряды только для ударов по военным целям. Он пообещал контролировать применение боеприпасов.

Киев получит первые истребители F-16 в течение первых трех месяцев 2024 года. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Украина направила группы иностранных наемников на территорию Харьковской области. Как уточняет подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, среди них в основном саперы.

Солдат ВСУ по имени Игорь признался в разговоре с американскими журналистами, что их бойцы испытывают моральный упадок из-за значительных потерь. Он добавил, что обучаться воевать за границей в комфортных условиях — не то же самое, что сражаться на поле боя.

За сутки российские солдаты отразили 30 атак украинских бойцов на донецком направлении, сообщает Минобороны РФ. Как отмечает Пятый канал, в ходе боевых действий было уничтожено до 335 солдат ВСУ.

Страны Большой семерки (G7) согласовали гарантии безопасности для Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе. Основная их часть направлена на военную поддержку. URA.RU приводит главные новости к вечеру 12 июля.