G7 согласовала гарантии безопасности для Киева: главное к вечеру 12 июля

Украине согласовали гарантии безопасности в ходе саммита НАТО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Страны Большой семерки (G7) согласовали гарантии безопасности для Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе. Основная их часть направлена на военную поддержку. URA.RU приводит главные новости к вечеру 12 июля.
- В гарантии безопасности для Украины странами G7 включено военное усиление Киева на суше, в воде и воздухе. Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут оснащены современной техникой. Сами гарантии пока только согласованы, их подписание запланировано на 2024 год.
- ВСУ массово обстреляли населенные пункты в Белгородской области. Ударам подверглись села Демидовка, Репяховка, Старолесье и поселок Прилесье. О пострадавших не сообщается.
- Российские силы ударили по острову Змеиный при помощи истребителей и беспилотников. Это первый удар за долгое время, сообщают российские военкоры. В настоящий момент остров контролируется Украиной.
- В течение суток украинские силы пытаются атаковать российских солдат на донецком, южно-донецком и краснолиманском направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна будет применять кассетные снаряды только для ударов по военным целям. Он пообещал контролировать применение боеприпасов.
- Киев получит первые истребители F-16 в течение первых трех месяцев 2024 года. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
- Украина направила группы иностранных наемников на территорию Харьковской области. Как уточняет подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, среди них в основном саперы.
- Солдат ВСУ по имени Игорь признался в разговоре с американскими журналистами, что их бойцы испытывают моральный упадок из-за значительных потерь. Он добавил, что обучаться воевать за границей в комфортных условиях — не то же самое, что сражаться на поле боя.
- За сутки российские солдаты отразили 30 атак украинских бойцов на донецком направлении, сообщает Минобороны РФ. Как отмечает Пятый канал, в ходе боевых действий было уничтожено до 335 солдат ВСУ.
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