Эколог назвал новую причину массовости лесных пожаров в России

Эколог Сухонин: лесные пожары стали массовыми из-за падения уровня сельского хозяйства
© Служба новостей «URA.RU»
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Сельское хозяйство, сельхозпереработка. Пермь, мясо молочное производство, фермерство, стадо коров, горный алтай, лпх
Домашний скот больше не съедает траву, которая может засохнуть и стать причиной возникновения природного пожара Фото:
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Лесные пожары в России 2023

Падение уровня сельского хозяйства в России привело к увеличению числа лесных пожаров. Об этом в разговоре с URA.RU заявил профессор института прикладной экологии, эколог Павел Сухонин.

«Мало кто задумывается, откуда лесные пожары стали такими массовыми и всепоглощающими. Это произошло из-за того, что снизилось сельское хозяйство. Раньше вокруг каждой деревни паслись коровы, которые съедали траву. Сейчас эту траву никто из животных не съедает. Соответственно, трава засыхает. Достаточно маленькой искры — и начнет полыхать», — сказал Павел Сухонин.

Ранее сообщалось, что, несмотря на локализацию всех пожаров в Свердловской области, вокруг Екатеринбурга продолжают гореть торфяники. При этом из-за пасмурной погоды авиатехника не может вылететь на тушение. В Челябинской области также сохраняется дымка от природных пожаров из Свердловской области.

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Падение уровня сельского хозяйства в России привело к увеличению числа лесных пожаров. Об этом в разговоре с URA.RU заявил профессор института прикладной экологии, эколог Павел Сухонин. «Мало кто задумывается, откуда лесные пожары стали такими массовыми и всепоглощающими. Это произошло из-за того, что снизилось сельское хозяйство. Раньше вокруг каждой деревни паслись коровы, которые съедали траву. Сейчас эту траву никто из животных не съедает. Соответственно, трава засыхает. Достаточно маленькой искры — и начнет полыхать», — сказал Павел Сухонин. Ранее сообщалось, что, несмотря на локализацию всех пожаров в Свердловской области, вокруг Екатеринбурга продолжают гореть торфяники. При этом из-за пасмурной погоды авиатехника не может вылететь на тушение. В Челябинской области также сохраняется дымка от природных пожаров из Свердловской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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