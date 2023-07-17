Эколог назвал новую причину массовости лесных пожаров в России

Падение уровня сельского хозяйства в России привело к увеличению числа лесных пожаров. Об этом в разговоре с URA.RU заявил профессор института прикладной экологии, эколог Павел Сухонин.
«Мало кто задумывается, откуда лесные пожары стали такими массовыми и всепоглощающими. Это произошло из-за того, что снизилось сельское хозяйство. Раньше вокруг каждой деревни паслись коровы, которые съедали траву. Сейчас эту траву никто из животных не съедает. Соответственно, трава засыхает. Достаточно маленькой искры — и начнет полыхать», — сказал Павел Сухонин.
Ранее сообщалось, что, несмотря на локализацию всех пожаров в Свердловской области, вокруг Екатеринбурга продолжают гореть торфяники. При этом из-за пасмурной погоды авиатехника не может вылететь на тушение. В Челябинской области также сохраняется дымка от природных пожаров из Свердловской области.
Падение уровня сельского хозяйства в России привело к увеличению числа лесных пожаров. Об этом в разговоре с URA.RU заявил профессор института прикладной экологии, эколог Павел Сухонин. «Мало кто задумывается, откуда лесные пожары стали такими массовыми и всепоглощающими. Это произошло из-за того, что снизилось сельское хозяйство. Раньше вокруг каждой деревни паслись коровы, которые съедали траву. Сейчас эту траву никто из животных не съедает. Соответственно, трава засыхает. Достаточно маленькой искры — и начнет полыхать», — сказал Павел Сухонин. Ранее сообщалось, что, несмотря на локализацию всех пожаров в Свердловской области, вокруг Екатеринбурга продолжают гореть торфяники. При этом из-за пасмурной погоды авиатехника не может вылететь на тушение. В Челябинской области также сохраняется дымка от природных пожаров из Свердловской области.