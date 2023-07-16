Путин национализировал доли «Данона» и «Балтики»

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин подписал указ о переходе «Данона» и «Балтики» во владение России Фото:

Доли акций компаний «Данон» и «Балтика», которые принадлежали иностранным фирмам, переходят во временное владение России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Внести следующие изменения: 98,56% долей в уставном капитале ООО „Пивоваренная компания “„Балтика“ [переходят] Росимуществу», — говорится в тексте указа. Он опубликован на официальном сайте правовой информации. Также под управлением Росимущества теперь находится и «Данон».

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Доли акций компаний «Данон» и «Балтика», которые принадлежали иностранным фирмам, переходят во временное владение России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Внести следующие изменения: 98,56% долей в уставном капитале ООО „Пивоваренная компания “„Балтика“ [переходят] Росимуществу», — говорится в тексте указа. Он опубликован на официальном сайте правовой информации. Также под управлением Росимущества теперь находится и «Данон».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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