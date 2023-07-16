Путин национализировал доли «Данона» и «Балтики»

Владимир Путин подписал указ о переходе «Данона» и «Балтики» во владение России
Доли акций компаний «Данон» и «Балтика», которые принадлежали иностранным фирмам, переходят во временное владение России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«Внести следующие изменения: 98,56% долей в уставном капитале ООО „Пивоваренная компания “„Балтика“ [переходят] Росимуществу», — говорится в тексте указа. Он опубликован на официальном сайте
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.