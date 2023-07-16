Что делать, если шумят соседи

Роскачество: на шумных соседей стоит жаловаться в полицию
© Служба новостей «URA.RU»
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Не стоит будить соседей ремонтом по ночам, советует «Роскачество» Фото:

Если рядом с человеком живут шумные соседи, то стоит обратиться с жалобой в полицию. Роскачество не рекомендует решать вопрос самостоятельно. URA.RU приводит всю информацию, которая поможет решить вопрос с шумом из других квартир.

Когда соседям точно нельзя шуметь

Согласно российскому законодательству, после 23:00 жильцы домов не имеют права шуметь. Громкая музыка, лай собаки или внезапный ремонт — все это тревожит сон соседей. Предельно допустимые уровни шума можно найти в СП 51.13330.2011 и ГОСТ 12.1.036-81. Если говорить про ночное время, то допустимый уровень шума — 30—45 децибел. То есть соседи по ночам могут включать стиральную или посудомоечную машину без опасений.

На данный момент в России обсуждается федеральный закон «О тишине». Однако уже сейчас действуют региональные. Они устанавливают ограничения для уровня шума для каждого города России отдельно. Например, в Москве нельзя ремонтировать квартиру с 19:00 до 9:00 и с 13:00 до 15:00, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Плач малолетнего ребенка не попадет под ограничения, но если он в сознательном возрасте бегает по полу, кричит и бьется об стены — это повод для обращения к полиции или в органы опеки.

Можно ли шуметь под окнами домов

В дневные часы, когда действуют ограничения на шум, нельзя громко слушать музыку под окнами. Если кто-то нарушает закон и мешает спать — это повод для обращения к участковому уполномоченному полиции. Для всех регионов установлено четкое правило: нельзя шуметь во дворе после 23:00.

Как успокоить шумных соседей

В этом вопросе есть три варианта развития:

  • позвонить участковому уполномоченному или в территориальный отдел полиции;
  • обратиться в ТСЖ или ЖЭК с жалобами на соседей;
  • подать на соседей в суд.

Для последнего варианта нужны доказательства: записи видеокамер, показания свидетелей и замеры уровня шума. Если человек решил обратиться в ТСЖ или ЖЭК, то с шумными соседями будет проведена лишь разъяснительная беседа. При решении вопроса через полицию правонарушители могут получить штраф.

Роскачество рекомендует не применять силу и не пытаться решить вопрос самостоятельно, если беседа не помогла. Для решения конфликтных ситуаций созданы специальные органы местного самоуправления.
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Если рядом с человеком живут шумные соседи, то стоит обратиться с жалобой в полицию. Роскачество не рекомендует решать вопрос самостоятельно. URA.RU приводит всю информацию, которая поможет решить вопрос с шумом из других квартир. Согласно российскому законодательству, после 23:00 жильцы домов не имеют права шуметь. Громкая музыка, лай собаки или внезапный ремонт — все это тревожит сон соседей. Предельно допустимые уровни шума можно найти в СП 51.13330.2011 и ГОСТ 12.1.036-81. Если говорить про ночное время, то допустимый уровень шума — 30—45 децибел. То есть соседи по ночам могут включать стиральную или посудомоечную машину без опасений. На данный момент в России обсуждается федеральный закон «О тишине». Однако уже сейчас действуют региональные. Они устанавливают ограничения для уровня шума для каждого города России отдельно. Например, в Москве нельзя ремонтировать квартиру с 19:00 до 9:00 и с 13:00 до 15:00, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Плач малолетнего ребенка не попадет под ограничения, но если он в сознательном возрасте бегает по полу, кричит и бьется об стены — это повод для обращения к полиции или в органы опеки. В дневные часы, когда действуют ограничения на шум, нельзя громко слушать музыку под окнами. Если кто-то нарушает закон и мешает спать — это повод для обращения к участковому уполномоченному полиции. Для всех регионов установлено четкое правило: нельзя шуметь во дворе после 23:00. В этом вопросе есть три варианта развития: Для последнего варианта нужны доказательства: записи видеокамер, показания свидетелей и замеры уровня шума. Если человек решил обратиться в ТСЖ или ЖЭК, то с шумными соседями будет проведена лишь разъяснительная беседа. При решении вопроса через полицию правонарушители могут получить штраф.
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