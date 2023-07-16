Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк, снаряд попал в многоэтажный дом. Есть пострадавшие. Об этом заявил глава Донецка Алексей Кулемзин.
«В результате обстрела Куйбышевского района по улице Куйбышева в микрорайоне Топаз произошло попадание в многоквартирный дом с последующим возгоранием», — написал Алексей Кулемзин в своем telegram-канале. Он отметил, что есть как минимум один пострадавший. Также были повреждены объекты районной управляющей компании и котельной №367.
«Взрыв. Все темно, все полетело, дым… Я хотела сама тушить там, но чувствую, что задыхаюсь, и в окно выскочила», — передает РИА Новости слова очевидицы удара. На месте работают оперативные службы.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк, снаряд попал в многоэтажный дом. Есть пострадавшие. Об этом заявил глава Донецка Алексей Кулемзин. «В результате обстрела Куйбышевского района по улице Куйбышева в микрорайоне Топаз произошло попадание в многоквартирный дом с последующим возгоранием», — написал Алексей Кулемзин в своем telegram-канале. Он отметил, что есть как минимум один пострадавший. Также были повреждены объекты районной управляющей компании и котельной №367. «Взрыв. Все темно, все полетело, дым… Я хотела сама тушить там, но чувствую, что задыхаюсь, и в окно выскочила», — передает РИА Новости слова очевидицы удара. На месте работают оперативные службы.