16 июля 2023

В Донецке после удара ВСУ загорелся многоэтажный дом. Видео

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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарная лестница, пожарные
На месте пожара работают оперативные службы (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк, снаряд попал в многоэтажный дом. Есть пострадавшие. Об этом заявил глава Донецка Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Куйбышевского района по улице Куйбышева в микрорайоне Топаз произошло попадание в многоквартирный дом с последующим возгоранием», — написал Алексей Кулемзин в своем telegram-канале. Он отметил, что есть как минимум один пострадавший. Также были повреждены объекты районной управляющей компании и котельной №367.

«Взрыв. Все темно, все полетело, дым… Я хотела сама тушить там, но чувствую, что задыхаюсь, и в окно выскочила», — передает РИА Новости слова очевидицы удара. На месте работают оперативные службы.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк, снаряд попал в многоэтажный дом. Есть пострадавшие. Об этом заявил глава Донецка Алексей Кулемзин. «В результате обстрела Куйбышевского района по улице Куйбышева в микрорайоне Топаз произошло попадание в многоквартирный дом с последующим возгоранием», — написал Алексей Кулемзин в своем telegram-канале. Он отметил, что есть как минимум один пострадавший. Также были повреждены объекты районной управляющей компании и котельной №367. «Взрыв. Все темно, все полетело, дым… Я хотела сама тушить там, но чувствую, что задыхаюсь, и в окно выскочила», — передает РИА Новости слова очевидицы удара. На месте работают оперативные службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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