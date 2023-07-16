Риттер: зарубежные партнеры Лаврова встречают его как рок-звезду

Зарубежные партнеры встречают главу МИД Сергея Лаврова как рок-звезду
Главу МИД Сергея Лаврова его зарубежные партнеры встречают как рок-звезду. Такое наблюдение озвучил отставной американский разведчик Скотт Риттер.
«Когда Лавров совершает зарубежные визиты, то это напоминает турне рок-звезды. В командировках ему оказывают очень радушный прием», — говорит Риттер в эфире YouTube-канала
В конце мая глава российского МИД посетил одну из беднейших стран Африки — Бурунди. Он рассмешил журналистов своим заявлением в ЮАР, сказав, что не читает английских газет.
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