16 июля 2023

Риттер: зарубежные партнеры Лаврова встречают его как рок-звезду

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Марафон "Новое знание", первый день. Москва, лавров сергей
Зарубежные партнеры встречают главу МИД Сергея Лаврова как рок-звезду Фото:

Главу МИД Сергея Лаврова его зарубежные партнеры встречают как рок-звезду. Такое наблюдение озвучил отставной американский разведчик Скотт Риттер.

«Когда Лавров совершает зарубежные визиты, то это напоминает турне рок-звезды. В командировках ему оказывают очень радушный прием», — говорит Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

В конце мая глава российского МИД посетил одну из беднейших стран Африки — Бурунди. Он рассмешил журналистов своим заявлением в ЮАР, сказав, что не читает английских газет.

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Главу МИД Сергея Лаврова его зарубежные партнеры встречают как рок-звезду. Такое наблюдение озвучил отставной американский разведчик Скотт Риттер. «Когда Лавров совершает зарубежные визиты, то это напоминает турне рок-звезды. В командировках ему оказывают очень радушный прием», — говорит Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty. В конце мая глава российского МИД посетил одну из беднейших стран Африки — Бурунди. Он рассмешил журналистов своим заявлением в ЮАР, сказав, что не читает английских газет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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