01 июня 2023

Захарова: Лавров рассмешил журналистов своим заявлением в ЮАР

Захарова: Лавров не читает английский газет
© Служба новостей «URA.RU»
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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Лавров заявил, что не читает английских газет Фото:

МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не читает английский газет, чем рассмешил журналистов. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«На пресс-конференции Сергей Лавров заявил, что не читает английских газет. Сначала захохотали российские журналисты. После перевода — все остальные. Таблоидам на заметку», — написала Захарова в telegram-канале.

Сергей Лавров находится с официальным визитом в ЮАР. Он принимает участие в совещании глав МИД стран БРИКС, пишет МК.

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МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не читает английский газет, чем рассмешил журналистов. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. «На пресс-конференции Сергей Лавров заявил, что не читает английских газет. Сначала захохотали российские журналисты. После перевода — все остальные. Таблоидам на заметку», — написала Захарова в telegram-канале. Сергей Лавров находится с официальным визитом в ЮАР. Он принимает участие в совещании глав МИД стран БРИКС, пишет МК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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