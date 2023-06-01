Захарова: Лавров рассмешил журналистов своим заявлением в ЮАР Захарова: Лавров не читает английский газет 01 июня 2023 в 23:06 Размер текста - 17 + Лавров заявил, что не читает английских газет Фото: Владимир Андреев © URA.RU МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не читает английский газет, чем рассмешил журналистов. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. «На пресс-конференции Сергей Лавров заявил, что не читает английских газет. Сначала захохотали российские журналисты. После перевода — все остальные. Таблоидам на заметку», — написала Захарова в telegram-канале. Сергей Лавров находится с официальным визитом в ЮАР. Он принимает участие в совещании глав МИД стран БРИКС, пишет МК . МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не читает английский газет, чем рассмешил журналистов. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. «На пресс-конференции Сергей Лавров заявил, что не читает английских газет. Сначала захохотали российские журналисты. После перевода — все остальные. Таблоидам на заметку», — написала Захарова в telegram-канале. Сергей Лавров находится с официальным визитом в ЮАР. Он принимает участие в совещании глав МИД стран БРИКС, пишет МК. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям