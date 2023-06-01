Захарова: Лавров рассмешил журналистов своим заявлением в ЮАР

Лавров заявил, что не читает английских газет
МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не читает английский газет, чем рассмешил журналистов. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«На пресс-конференции Сергей Лавров заявил, что не читает английских газет. Сначала захохотали российские журналисты. После перевода — все остальные. Таблоидам на заметку», —
Сергей Лавров находится с официальным визитом в ЮАР. Он принимает участие в совещании глав МИД стран БРИКС, пишет
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