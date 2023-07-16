Авиаэксперт рассказал о главной преграде для поставок F-16 на Украину

Авиаэксперт Романенко: единственной преградой перед получением ВСУ F-16 является подпись Байдена

17 июля 2023 в 01:28 Размер текста - 17 +

Президент США Джо Байден должен подписать передачу истребителей F-16 Украине Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Единственной преградой для получения Украиной американских истребителей F-16 является подпись президента США Джо Байдена. Об эьтом заявил авиаэксперт Валерий Романенко. «Для того, чтобы мы получили самолеты, прежде всего нужна подпись Байдена. Это сейчас единственная преграда, которая осталась на пути», — цитируют слова Романенко сайт УНИАН . Авиаэксперт добавил, что сейчас стало известно о подготовке летчиков и инженерно-технического персонала на базе «Скрюдструп» в Дании и Румынии. По его мнению, Америка еще решает, сколько самолетов передавать Украине без угрозы их безопасности. По его прогнозам, Украина может максимально рассчитывать на 50 самолетов, при этом первую эскадрилью (12 истребителей) могут направить из Норвегии. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что подготовка украинских летчиков к пилотированию истребителей F-16 в странах Евросоюза (ЕС) может начаться через несколько недель. Представитель американского оборонного ведомства Дуглас Симс отметил, что время для передачи Киеву F-16 еще не настало, передает «Национальная служба новостей».

Единственной преградой для получения Украиной американских истребителей F-16 является подпись президента США Джо Байдена. Об эьтом заявил авиаэксперт Валерий Романенко. «Для того, чтобы мы получили самолеты, прежде всего нужна подпись Байдена. Это сейчас единственная преграда, которая осталась на пути», — цитируют слова Романенко сайт УНИАН. Авиаэксперт добавил, что сейчас стало известно о подготовке летчиков и инженерно-технического персонала на базе «Скрюдструп» в Дании и Румынии. По его мнению, Америка еще решает, сколько самолетов передавать Украине без угрозы их безопасности. По его прогнозам, Украина может максимально рассчитывать на 50 самолетов, при этом первую эскадрилью (12 истребителей) могут направить из Норвегии. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что подготовка украинских летчиков к пилотированию истребителей F-16 в странах Евросоюза (ЕС) может начаться через несколько недель. Представитель американского оборонного ведомства Дуглас Симс отметил, что время для передачи Киеву F-16 еще не настало, передает «Национальная служба новостей».