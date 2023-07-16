Белый дом назвал срок начала подготовки ВСУ к управлению F-16

Белый дом: через пару недель начнется подготовка украинских летчиков к управлению F-16

16 июля 2023 в 18:31 Размер текста - 17 +

Джейк Салливан сообщил, что Украина начнет обучение пилотированию F-16 через пару недель Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Подготовка украинских летчиков к пилотированию истребителей F-16 в странах Евросоюза (ЕС) может начаться через несколько недель. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Европейцы сказали, что им нужна пара недель, чтобы подготовить необходимые тренировочные мощности», — заявил Салливан в интервью CNN. Он отметил, что украинским летчикам предоставят необходимые инструменты для полетов на F-16, когда на Западе будут готовы. Ранее министр иностранных дел страны Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что западные страны сдвинули график обучения украинских пилотов. Представитель американского оборонного ведомства Дуглас Симс отметил, что время для передачи Киеву F-16 еще не настало, передает «Национальная служба новостей».

Подготовка украинских летчиков к пилотированию истребителей F-16 в странах Евросоюза (ЕС) может начаться через несколько недель. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Европейцы сказали, что им нужна пара недель, чтобы подготовить необходимые тренировочные мощности», — заявил Салливан в интервью CNN. Он отметил, что украинским летчикам предоставят необходимые инструменты для полетов на F-16, когда на Западе будут готовы. Ранее министр иностранных дел страны Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что западные страны сдвинули график обучения украинских пилотов. Представитель американского оборонного ведомства Дуглас Симс отметил, что время для передачи Киеву F-16 еще не настало, передает «Национальная служба новостей».