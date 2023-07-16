Белый дом назвал срок начала подготовки ВСУ к управлению F-16

Белый дом: через пару недель начнется подготовка украинских летчиков к управлению F-16
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, нато, авиация, истребитель, f-16, stock, ф-16, ф16, f16
Джейк Салливан сообщил, что Украина начнет обучение пилотированию F-16 через пару недель Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подготовка украинских летчиков к пилотированию истребителей F-16 в странах Евросоюза (ЕС) может начаться через несколько недель. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Европейцы сказали, что им нужна пара недель, чтобы подготовить необходимые тренировочные мощности», — заявил Салливан в интервью CNN. Он отметил, что украинским летчикам предоставят необходимые инструменты для полетов на F-16, когда на Западе будут готовы.

Ранее министр иностранных дел страны Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что западные страны сдвинули график обучения украинских пилотов. Представитель американского оборонного ведомства Дуглас Симс отметил, что время для передачи Киеву F-16 еще не настало, передает «Национальная служба новостей».

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подготовка украинских летчиков к пилотированию истребителей F-16 в странах Евросоюза (ЕС) может начаться через несколько недель. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Европейцы сказали, что им нужна пара недель, чтобы подготовить необходимые тренировочные мощности», — заявил Салливан в интервью CNN. Он отметил, что украинским летчикам предоставят необходимые инструменты для полетов на F-16, когда на Западе будут готовы. Ранее министр иностранных дел страны Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что западные страны сдвинули график обучения украинских пилотов. Представитель американского оборонного ведомства Дуглас Симс отметил, что время для передачи Киеву F-16 еще не настало, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...