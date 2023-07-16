В Дании опровергли передачу доли «Балтики» России

В компании Carlsberg Group заявили, что не получали от российской стороны официального уведомления о передаче во временное управление Росимущества доли своей компании. Об этом датский пивной концерн сообщил в своем пресс-релизе.
«Правительство РФ опубликовало указ о передаче пивоваренной компании „Балтика“ во временное управление Росимуществу. Carlsberg Group не получала официальной информации от российских властей по данному решению», — приводит ТАСС сообщение пресс-релиза компании.
Ранее стало известно, что доли акций компаний «Балтика» и «Данон», принадлежавшие иностранным компаниям, переходят во временное владение Росимущества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
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