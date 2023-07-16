16 июля 2023

В Дании опровергли передачу доли «Балтики» России

Carlsberg Group: компания не в курсе передачи доли «Балтики» Росимуществу
© Служба новостей «URA.RU»
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Паб Buharest. Екатеринбург, пиво, бутылки, buharest, бухарест
Пивной гигант Carlsberg Group не в курсе передачи его доли России Фото:

В компании Carlsberg Group заявили, что не получали от российской стороны официального уведомления о передаче во временное управление Росимущества доли своей компании. Об этом датский пивной концерн сообщил в своем пресс-релизе.

«Правительство РФ опубликовало указ о передаче пивоваренной компании „Балтика“ во временное управление Росимуществу. Carlsberg Group не получала официальной информации от российских властей по данному решению», — приводит ТАСС сообщение пресс-релиза компании.

Ранее стало известно, что доли акций компаний «Балтика» и «Данон», принадлежавшие иностранным компаниям, переходят во временное владение Росимущества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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В компании Carlsberg Group заявили, что не получали от российской стороны официального уведомления о передаче во временное управление Росимущества доли своей компании. Об этом датский пивной концерн сообщил в своем пресс-релизе. «Правительство РФ опубликовало указ о передаче пивоваренной компании „Балтика“ во временное управление Росимуществу. Carlsberg Group не получала официальной информации от российских властей по данному решению», — приводит ТАСС сообщение пресс-релиза компании. Ранее стало известно, что доли акций компаний «Балтика» и «Данон», принадлежавшие иностранным компаниям, переходят во временное владение Росимущества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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