Бастрыкин отметил высокую криминальную активность иностранцев в Тюменской области

В Тюменской области повысился уровень криминальной активности среди иностранных жителей. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
«Высокая криминальная активность иностранцев была отмечена в Тюменской, Курской, Курганской, Самарской, Тамбовской и Челябинской областях. За пять месяцев этого года иностранцы более 18 тысяч раз нарушили уголовный закон», — передают слова Бастрыкина журналисты «Известия».
По словам Бастрыкина, преступления против собственности составили 68%, дела связанные с незаконным оборотом наркотиков — 20%, а остальные — посягательства на жизнь и здоровье граждан.
Ранее URA.RU писало, что в регионе резко вырос приток мигрантов. Во II квартале 2022 года въехало около 33,5 тысяч трудовых мигрантов.
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