16 июля 2023
15 июля 2023
14 июля 2023

Бастрыкин отметил высокую криминальную активность иностранцев в Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, фемида, закон, наказание, преступление, правосудие, суд
Более 18 тысяч раз иностранцы нарушили уголовный закон Фото:

В Тюменской области повысился уровень криминальной активности среди иностранных жителей. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Высокая криминальная активность иностранцев была отмечена в Тюменской, Курской, Курганской, Самарской, Тамбовской и Челябинской областях. За пять месяцев этого года иностранцы более 18 тысяч раз нарушили уголовный закон», — передают слова Бастрыкина журналисты «Известия».

По словам Бастрыкина, преступления против собственности составили 68%, дела связанные с незаконным оборотом наркотиков — 20%, а остальные — посягательства на жизнь и здоровье граждан.

Ранее URA.RU писало, что в регионе резко вырос приток мигрантов. Во II квартале 2022 года въехало около 33,5 тысяч трудовых мигрантов.

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В Тюменской области повысился уровень криминальной активности среди иностранных жителей. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. «Высокая криминальная активность иностранцев была отмечена в Тюменской, Курской, Курганской, Самарской, Тамбовской и Челябинской областях. За пять месяцев этого года иностранцы более 18 тысяч раз нарушили уголовный закон», — передают слова Бастрыкина журналисты «Известия». По словам Бастрыкина, преступления против собственности составили 68%, дела связанные с незаконным оборотом наркотиков — 20%, а остальные — посягательства на жизнь и здоровье граждан. Ранее URA.RU писало, что в регионе резко вырос приток мигрантов. Во II квартале 2022 года въехало около 33,5 тысяч трудовых мигрантов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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