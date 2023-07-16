Бастрыкин отметил высокую криминальную активность иностранцев в Тюменской области

17 июля 2023 в 03:28 Размер текста - 17 +

Более 18 тысяч раз иностранцы нарушили уголовный закон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области повысился уровень криминальной активности среди иностранных жителей. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. «Высокая криминальная активность иностранцев была отмечена в Тюменской, Курской, Курганской, Самарской, Тамбовской и Челябинской областях. За пять месяцев этого года иностранцы более 18 тысяч раз нарушили уголовный закон», — передают слова Бастрыкина журналисты «Известия». По словам Бастрыкина, преступления против собственности составили 68%, дела связанные с незаконным оборотом наркотиков — 20%, а остальные — посягательства на жизнь и здоровье граждан. Ранее URA.RU писало, что в регионе резко вырос приток мигрантов. Во II квартале 2022 года въехало около 33,5 тысяч трудовых мигрантов.

В Тюменской области повысился уровень криминальной активности среди иностранных жителей. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. «Высокая криминальная активность иностранцев была отмечена в Тюменской, Курской, Курганской, Самарской, Тамбовской и Челябинской областях. За пять месяцев этого года иностранцы более 18 тысяч раз нарушили уголовный закон», — передают слова Бастрыкина журналисты «Известия». По словам Бастрыкина, преступления против собственности составили 68%, дела связанные с незаконным оборотом наркотиков — 20%, а остальные — посягательства на жизнь и здоровье граждан. Ранее URA.RU писало, что в регионе резко вырос приток мигрантов. Во II квартале 2022 года въехало около 33,5 тысяч трудовых мигрантов.