Глава СК Бастрыкин отметил рост иностранного криминала в Курганской области

17 июля 2023 в 03:48 Размер текста - 17 +

Иностранцы нарушили уголовный закон более 18 тысяч раз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области наблюдается высокая криминальная активность иностранцев. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «Криминальная активность иностранцев отмечается в Курской, Самарской, <…> Курганской областях. За пять месяцев 2023 года более 18 тысяч раз иностранцами был нарушен уголовный закон. 68% составили преступления против собственности, 20% — незаконный оборот наркотиков, а остальное — посягательство на жизнь и здоровье граждан», — пишут «Известия», ссылаясь на заявление Бастрыкина. По данным ведомства, 121 человек был убит мигрантами, еще 124 получили тяжкие увечья, повлекшие смерть. Также, как сообщает Александр Бастрыкин, выросло количество изнасилований (на девять процентов) и насильственных действий сексуального характера (на 18%). Ранее URA.RU писало, что курганская полиция занимает первое место по раскрываемости преступлений в УрФО. По стране ведомство занимает пятое место.

В Курганской области наблюдается высокая криминальная активность иностранцев. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «Криминальная активность иностранцев отмечается в Курской, Самарской, <…> Курганской областях. За пять месяцев 2023 года более 18 тысяч раз иностранцами был нарушен уголовный закон. 68% составили преступления против собственности, 20% — незаконный оборот наркотиков, а остальное — посягательство на жизнь и здоровье граждан», — пишут «Известия», ссылаясь на заявление Бастрыкина. По данным ведомства, 121 человек был убит мигрантами, еще 124 получили тяжкие увечья, повлекшие смерть. Также, как сообщает Александр Бастрыкин, выросло количество изнасилований (на девять процентов) и насильственных действий сексуального характера (на 18%). Ранее URA.RU писало, что курганская полиция занимает первое место по раскрываемости преступлений в УрФО. По стране ведомство занимает пятое место.