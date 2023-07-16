16 июля 2023
15 июля 2023
14 июля 2023

Глава СК Бастрыкин отметил рост иностранного криминала в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему криминал. Курган, убийство, нападение, кухонный нож, нож, криминал, рука с ножом, бытовое насилие
Иностранцы нарушили уголовный закон более 18 тысяч раз Фото:

В Курганской области наблюдается высокая криминальная активность иностранцев. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Криминальная активность иностранцев отмечается в Курской, Самарской, <…> Курганской областях. За пять месяцев 2023 года более 18 тысяч раз иностранцами был нарушен уголовный закон. 68% составили преступления против собственности, 20% — незаконный оборот наркотиков, а остальное — посягательство на жизнь и здоровье граждан», — пишут «Известия», ссылаясь на заявление Бастрыкина.

По данным ведомства, 121 человек был убит мигрантами, еще 124 получили тяжкие увечья, повлекшие смерть. Также, как сообщает Александр Бастрыкин, выросло количество изнасилований (на девять процентов) и насильственных действий сексуального характера (на 18%).

Ранее URA.RU писало, что курганская полиция занимает первое место по раскрываемости преступлений в УрФО. По стране ведомство занимает пятое место.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области наблюдается высокая криминальная активность иностранцев. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «Криминальная активность иностранцев отмечается в Курской, Самарской, <…> Курганской областях. За пять месяцев 2023 года более 18 тысяч раз иностранцами был нарушен уголовный закон. 68% составили преступления против собственности, 20% — незаконный оборот наркотиков, а остальное — посягательство на жизнь и здоровье граждан», — пишут «Известия», ссылаясь на заявление Бастрыкина. По данным ведомства, 121 человек был убит мигрантами, еще 124 получили тяжкие увечья, повлекшие смерть. Также, как сообщает Александр Бастрыкин, выросло количество изнасилований (на девять процентов) и насильственных действий сексуального характера (на 18%). Ранее URA.RU писало, что курганская полиция занимает первое место по раскрываемости преступлений в УрФО. По стране ведомство занимает пятое место.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...