В США восхитились сорванной атаке ВСУ благодаря российскому танку Forbes: всего один русский танк сорвал наступление ВСУ 17 июля 2023 в 05:39 Размер текста - 17 + Один российский танк сорвал контрнаступление ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США восхитились неожиданным появлением одного русского танка, экипаж которого сумел сорвать атаку ВСУ. Об этом сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс. «Отряды морской пехоты явно опережали свои танки поддержки, оставляя позади тяжелую огневую мощь, необходимую им для удержания успехов. <…> Неожиданное появление одного русского танка, похоже, сорвало атаку», — цитирует слова Экса издание . Обозреватель добавил, что экипаж не побоялся сразиться с превосходящими силами противника и разбил наступление ВСУ. Украина начала контрнаступление 4 июня с использованием западной техники. Тем не менее, страна столкнулась с ответными действиями ВС РФ, которые успешно отражают атаки ВСУ и мешают им продвигаться. С начала наступления Киев потерял около 1000 немецких танков Leopard. В США восхитились неожиданным появлением одного русского танка, экипаж которого сумел сорвать атаку ВСУ. Об этом сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс. «Отряды морской пехоты явно опережали свои танки поддержки, оставляя позади тяжелую огневую мощь, необходимую им для удержания успехов. <…> Неожиданное появление одного русского танка, похоже, сорвало атаку», — цитирует слова Экса издание. Обозреватель добавил, что экипаж не побоялся сразиться с превосходящими силами противника и разбил наступление ВСУ. Украина начала контрнаступление 4 июня с использованием западной техники. Тем не менее, страна столкнулась с ответными действиями ВС РФ, которые успешно отражают атаки ВСУ и мешают им продвигаться. С начала наступления Киев потерял около 1000 немецких танков Leopard. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям