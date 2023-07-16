Жителям ЯНАО рассказали, когда в регион придет жара

Gismeteo: жара в ЯНАО вернется 17 июля

На территории всего региона днем будет от +24 до +27 градусов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В ЯНАО спрогнозировали 17 июля жаркую погоду. Температура на территории всего региона днем будет от +24 до +27 градусов. Информация об этом расположена на сервисе Gismeteo.

«В Надыме, Губкинском, Муравленко днем температура будет +26…+27 градусов. Порывы ветра ожидаются от 8 до 13 метров в секунду. День на этих территориях обещает быть немного облачным. Осадки не предвещаются», — написано в прогнозе.

При этом в Новом Уренгое, Ноябрьске, Салехарде, Тарко-Сале погода днем будет стоять +24…+25. Порывы ветра обещают от 8 до 12 метров в секунду. Несмотря на солнечную и теплую погоду на территории ЯНАО в Новом Уренгое днем пройдет небольшой дождь.