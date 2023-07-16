16 июля 2023
15 июля 2023
14 июля 2023

Пермякам предлагают за 150 тысяч рублей работать мойщиками в аэропорту Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, шереметьево, подготовка к полету, самолет на пероне
Работники должны будут убираться внутри самолетов Фото:

Жителям Пермского края предлагают мыть посуду и самолеты в аэропорту Шереметьево (Москва). Сотрудники должны добираться на работу за свой счет, но им обещают зарплату в 150 тысяч рублей. Вакансия опубликована на сайте Avito в разделе «Работа».

«Все добираются к нам за свой счет. Предлагаем работу в аэропорту Шереметьево вахтовым методом. В обязанности входит мытье посуды в посудомоечных машинах и уборка самолетов. Зарплата — 150 тысяч рублей за 60 смен. График работы: 6/1 или 7/0 по 12 часов с перерывами», — говорится в объявлении.

Работодатели обещают бесплатное проживание в общежитии, спецодежду, бесплатное двухразовое питание в столовой и еженедельные авансы. По их словам, с каждой вахтой зарплата будет увеличиваться на 5000 — 10 000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что пермяков зовут работать на мясное производство в Пензе. Им обещают зарплату свыше 170 тысяч рублей.

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Жителям Пермского края предлагают мыть посуду и самолеты в аэропорту Шереметьево (Москва). Сотрудники должны добираться на работу за свой счет, но им обещают зарплату в 150 тысяч рублей. Вакансия опубликована на сайте Avito в разделе «Работа». «Все добираются к нам за свой счет. Предлагаем работу в аэропорту Шереметьево вахтовым методом. В обязанности входит мытье посуды в посудомоечных машинах и уборка самолетов. Зарплата — 150 тысяч рублей за 60 смен. График работы: 6/1 или 7/0 по 12 часов с перерывами», — говорится в объявлении. Работодатели обещают бесплатное проживание в общежитии, спецодежду, бесплатное двухразовое питание в столовой и еженедельные авансы. По их словам, с каждой вахтой зарплата будет увеличиваться на 5000 — 10 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что пермяков зовут работать на мясное производство в Пензе. Им обещают зарплату свыше 170 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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