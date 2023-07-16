Пермякам предлагают за 150 тысяч рублей работать мойщиками в аэропорту Москвы

Жителям Пермского края предлагают мыть посуду и самолеты в аэропорту Шереметьево (Москва). Сотрудники должны добираться на работу за свой счет, но им обещают зарплату в 150 тысяч рублей. Вакансия опубликована на сайте Avito в разделе «Работа».
«Все добираются к нам за свой счет. Предлагаем работу в аэропорту Шереметьево вахтовым методом. В обязанности входит мытье посуды в посудомоечных машинах и уборка самолетов. Зарплата — 150 тысяч рублей за 60 смен. График работы: 6/1 или 7/0 по 12 часов с перерывами», — говорится в объявлении.
Работодатели обещают бесплатное проживание в общежитии, спецодежду, бесплатное двухразовое питание в столовой и еженедельные авансы. По их словам, с каждой вахтой зарплата будет увеличиваться на 5000 — 10 000 рублей.
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