Пермякам предлагают за 150 тысяч рублей работать мойщиками в аэропорту Москвы

17 июля 2023 в 07:06 Размер текста - 17 +

Работники должны будут убираться внутри самолетов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жителям Пермского края предлагают мыть посуду и самолеты в аэропорту Шереметьево (Москва). Сотрудники должны добираться на работу за свой счет, но им обещают зарплату в 150 тысяч рублей. Вакансия опубликована на сайте Avito в разделе «Работа». «Все добираются к нам за свой счет. Предлагаем работу в аэропорту Шереметьево вахтовым методом. В обязанности входит мытье посуды в посудомоечных машинах и уборка самолетов. Зарплата — 150 тысяч рублей за 60 смен. График работы: 6/1 или 7/0 по 12 часов с перерывами», — говорится в объявлении. Работодатели обещают бесплатное проживание в общежитии, спецодежду, бесплатное двухразовое питание в столовой и еженедельные авансы. По их словам, с каждой вахтой зарплата будет увеличиваться на 5000 — 10 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что пермяков зовут работать на мясное производство в Пензе. Им обещают зарплату свыше 170 тысяч рублей.

Жителям Пермского края предлагают мыть посуду и самолеты в аэропорту Шереметьево (Москва). Сотрудники должны добираться на работу за свой счет, но им обещают зарплату в 150 тысяч рублей. Вакансия опубликована на сайте Avito в разделе «Работа». «Все добираются к нам за свой счет. Предлагаем работу в аэропорту Шереметьево вахтовым методом. В обязанности входит мытье посуды в посудомоечных машинах и уборка самолетов. Зарплата — 150 тысяч рублей за 60 смен. График работы: 6/1 или 7/0 по 12 часов с перерывами», — говорится в объявлении. Работодатели обещают бесплатное проживание в общежитии, спецодежду, бесплатное двухразовое питание в столовой и еженедельные авансы. По их словам, с каждой вахтой зарплата будет увеличиваться на 5000 — 10 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что пермяков зовут работать на мясное производство в Пензе. Им обещают зарплату свыше 170 тысяч рублей.