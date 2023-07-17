Жителей полуострова и туристов попросили отказаться от поездок через Крымский мост

Жителей Крыма предупредили временно воздержаться от поездок по Крымскому мосту из-за ЧП
Жителей полуострова Крым попросили воздержаться от поездок по Крымскому мосту. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«Прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале. Данное решение было принято в связи с чрезвычайным происшествием со стороны Краснодарского края.
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