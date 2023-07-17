Жителей полуострова и туристов попросили отказаться от поездок через Крымский мост

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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив
Жителей Крыма предупредили временно воздержаться от поездок по Крымскому мосту из-за ЧП Фото:

Жителей полуострова Крым попросили воздержаться от поездок по Крымскому мосту. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале. Данное решение было принято в связи с чрезвычайным происшествием со стороны Краснодарского края.

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Жителей полуострова Крым попросили воздержаться от поездок по Крымскому мосту. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. «Прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале. Данное решение было принято в связи с чрезвычайным происшествием со стороны Краснодарского края.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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