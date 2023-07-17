Жителей полуострова и туристов попросили отказаться от поездок через Крымский мост

17 июля 2023 в 07:05 Размер текста - 17 +

Жителей Крыма предупредили временно воздержаться от поездок по Крымскому мосту из-за ЧП Фото: Официальный сайт «Крымский мост» Жителей полуострова Крым попросили воздержаться от поездок по Крымскому мосту. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. «Прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале. Данное решение было принято в связи с чрезвычайным происшествием со стороны Краснодарского края.

Жителей полуострова Крым попросили воздержаться от поездок по Крымскому мосту. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. «Прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале. Данное решение было принято в связи с чрезвычайным происшествием со стороны Краснодарского края.