В Крыму остановили работу паромной переправы

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Клипарт. ЯНАО, паромная переправа, корчаги
В Крыму приостановили работу паромной станции из-за ЧП Фото:

В Крыму приостановили работу паромной станции. Она соединяла полуостров и Кубань.

«Работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена», — отмечают власти Темрюкского района Краснодарского края. Их сообщение передает ТАСС.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошло ЧП. Предварительно сообщается о двух погибших. Движение приостановлено.

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В Крыму приостановили работу паромной станции. Она соединяла полуостров и Кубань. «Работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена», — отмечают власти Темрюкского района Краснодарского края. Их сообщение передает ТАСС. В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошло ЧП. Предварительно сообщается о двух погибших. Движение приостановлено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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