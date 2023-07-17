В Крыму остановили работу паромной переправы

В Крыму приостановили работу паромной станции из-за ЧП
В Крыму приостановили работу паромной станции. Она соединяла полуостров и Кубань.
«Работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена», — отмечают власти Темрюкского района Краснодарского края. Их сообщение передает ТАСС.
В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошло ЧП. Предварительно сообщается о двух погибших. Движение приостановлено.
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