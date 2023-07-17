В Крыму остановили работу паромной переправы

17 июля 2023 в 08:00 Размер текста - 17 +

В Крыму приостановили работу паромной станции из-за ЧП Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Крыму приостановили работу паромной станции. Она соединяла полуостров и Кубань. «Работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена», — отмечают власти Темрюкского района Краснодарского края. Их сообщение передает ТАСС. В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошло ЧП. Предварительно сообщается о двух погибших. Движение приостановлено.

В Крыму приостановили работу паромной станции. Она соединяла полуостров и Кубань. «Работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена», — отмечают власти Темрюкского района Краснодарского края. Их сообщение передает ТАСС. В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошло ЧП. Предварительно сообщается о двух погибших. Движение приостановлено.