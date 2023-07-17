Readovka: Крымский мост могли атаковать морские беспилотники

17 июля 2023 в 08:24 Размер текста - 17 +

По Крымскому мосту мог быть нанесен удар при помощи надводного БПЛА Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета ЧП на Крымском мосту По Крымскому мосту могли ударить надводные беспилотники. Такое предположение следует из ряда повреждений опор моста. Об этом написали авторы Readovka. «Удары по Крымскому мосту могли быть нанесены надводными БПЛА. Об этом говорит характер повреждений опоры», — передают авторы интернет-издания. По их версии, беспилотник могли быть доставлен к Крымскому мосту при помощи одного из боевых кораблей или из судна, вышедшего из порта Одессы в рамках зерновой сделки. В настоящий момент, по одной из версий, в результате ЧП была повреждена опора моста. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. ЧП произошло на Крымском мосту в ночь на 17 июля. Предварительно сообщалось о двух погибших и пострадавшем. В результате инцидента перекрыто движение на мосту. Также приостановлена работа паромной станции.

По Крымскому мосту могли ударить надводные беспилотники. Такое предположение следует из ряда повреждений опор моста. Об этом написали авторы Readovka. «Удары по Крымскому мосту могли быть нанесены надводными БПЛА. Об этом говорит характер повреждений опоры», — передают авторы интернет-издания. По их версии, беспилотник могли быть доставлен к Крымскому мосту при помощи одного из боевых кораблей или из судна, вышедшего из порта Одессы в рамках зерновой сделки. В настоящий момент, по одной из версий, в результате ЧП была повреждена опора моста. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. ЧП произошло на Крымском мосту в ночь на 17 июля. Предварительно сообщалось о двух погибших и пострадавшем. В результате инцидента перекрыто движение на мосту. Также приостановлена работа паромной станции.