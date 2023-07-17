Baza раскрыла личности погибших в ЧП на Крымском мосту

Baza: в результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека и пострадал подросток
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Алексей Текслер на передаче муниципалитетам новых школьных автобусов. Челябинск, реанимация, красный крест, машина скорой помощи, скорая помошь
В результате ЧП пострадала 14-летняя девочка Фото:
новость из сюжета
ЧП на Крымском мосту

В результате ЧП на Крымском мосту погибла 36-летняя женщина, а также ее супруг. Семья отправлялась в Крым из Старого Оскола. Также была госпитализирована несовершеннолетняя девочка.

«Одна из погибших, 36-летняя Наталья К. Также погиб ее супруг», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что в автомобиле находилась семья из Белгородской области.

Также была госпитализирована 14-летняя девочка в одну из больниц Краснодарского края. Оперштаб по Краснодарскому краю подтвердил данную информацию. Она ехала в автомобиле вместе с родителями. У пострадавшей девочки была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сообщили в оперативном штабе.

Ранее стало известно, что движение транспорта на Крымском мосту было остановлено из-за чрезвычайного происшествия. На пролетах моста со стороны Крыма обнаружены повреждения дорожного покрытия, но мостовые конструкции остаются на своих опорах, передает Life.

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В результате ЧП на Крымском мосту погибла 36-летняя женщина, а также ее супруг. Семья отправлялась в Крым из Старого Оскола. Также была госпитализирована несовершеннолетняя девочка. «Одна из погибших, 36-летняя Наталья К. Также погиб ее супруг», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что в автомобиле находилась семья из Белгородской области. Также была госпитализирована 14-летняя девочка в одну из больниц Краснодарского края. Оперштаб по Краснодарскому краю подтвердил данную информацию. Она ехала в автомобиле вместе с родителями. У пострадавшей девочки была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сообщили в оперативном штабе. Ранее стало известно, что движение транспорта на Крымском мосту было остановлено из-за чрезвычайного происшествия. На пролетах моста со стороны Крыма обнаружены повреждения дорожного покрытия, но мостовые конструкции остаются на своих опорах, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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