Baza раскрыла личности погибших в ЧП на Крымском мосту

Baza: в результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека и пострадал подросток

17 июля 2023 в 09:09 Размер текста - 17 +

В результате ЧП пострадала 14-летняя девочка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ЧП на Крымском мосту В результате ЧП на Крымском мосту погибла 36-летняя женщина, а также ее супруг. Семья отправлялась в Крым из Старого Оскола. Также была госпитализирована несовершеннолетняя девочка. «Одна из погибших, 36-летняя Наталья К. Также погиб ее супруг», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что в автомобиле находилась семья из Белгородской области. Также была госпитализирована 14-летняя девочка в одну из больниц Краснодарского края. Оперштаб по Краснодарскому краю подтвердил данную информацию. Она ехала в автомобиле вместе с родителями. У пострадавшей девочки была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сообщили в оперативном штабе. Ранее стало известно, что движение транспорта на Крымском мосту было остановлено из-за чрезвычайного происшествия. На пролетах моста со стороны Крыма обнаружены повреждения дорожного покрытия, но мостовые конструкции остаются на своих опорах, передает Life .

В результате ЧП на Крымском мосту погибла 36-летняя женщина, а также ее супруг. Семья отправлялась в Крым из Старого Оскола. Также была госпитализирована несовершеннолетняя девочка. «Одна из погибших, 36-летняя Наталья К. Также погиб ее супруг», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что в автомобиле находилась семья из Белгородской области. Также была госпитализирована 14-летняя девочка в одну из больниц Краснодарского края. Оперштаб по Краснодарскому краю подтвердил данную информацию. Она ехала в автомобиле вместе с родителями. У пострадавшей девочки была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сообщили в оперативном штабе. Ранее стало известно, что движение транспорта на Крымском мосту было остановлено из-за чрезвычайного происшествия. На пролетах моста со стороны Крыма обнаружены повреждения дорожного покрытия, но мостовые конструкции остаются на своих опорах, передает Life.